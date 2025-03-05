Pokémon GO : Étude spéciale Un combattant au poil (Wushours), les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude spéciale Un combattant au poil (Fuzzy Fighter) sur Pokémon GO dans cet article.
Les joueurs de Pokémon GO
ont l'opportunité de participer à une étude spéciale dans le cadre de l'événement Potentiel puissant
ayant lieu du 5 au 10 mars 2025 et introduisant le Wushours. Le ticket pour accèder vous reviendra à 8,99 €, et vous octroiera surtout des Bonbons Wushours, des rencontres avec des Pokémon de la saison ainsi que l'opportunité de croiser le chemin du fameux Wushours Dynamax.
Pour vous aider à compléter l'Étude spéciale Un combattant au poil
, nous vous avons listé ci-dessous toutes les étapes et les récompenses de l'étude.
Étude spéciale Un combattant au poil, toutes les missions et les récompenses
Étude spéciale Un combattant au poil (1/5)
Récompenses bonus : 1 000 Poussières d'Étoile, un Encens, 10 Baies Nanana
- Étapes
- Attraper 30 Pokémon → 2 Baies Framby dorées
- Récolter 500 Particules Max → une rencontre avec Nounourson
- Faire tourner 10 PokéStops ou Arènes → 20 Poké Balls
Étude spéciale Un combattant au poil (2/5)
Récompenses bonus : 1 000 PX, 5 Rappels, 1 Passe de combat premium
- Étapes
- Explorer 5 kilomètres → 20 Super Balls
- Faire tourner 20 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Teddiursa
- Recharger un Pokémon de type Combat 10 fois → 2 Baies Nanana argentées
Étude spéciale Un combattant au poil (3/5)
Récompenses bonus : 1 000 Poussières d'Étoile, 1 Morceau d'Étoile, 5 Hyper Potions
- Étapes
- Utiliser 10 Baies pour attraper des Pokémon → 20 Hyper Balls
- Remporter 3 Raids → une rencontre avec Debugant
- Recharger un Pokémon de type Eau 10 fois → 10 Bonbons Wushours
Étude spéciale Un combattant au poil (4/5)
Récompenses bonus : 1 000 PX, 1 Passe de combat premium, 5 Supers Bonbons
- Étapes
- Attraper 15 espèces différentes de Pokémon → 2 Baies Framby dorées
- Vaincre 5 membres de la Team GO Rocket → une rencontre avec Polarhume
- Recharger un Pokémon de type Ténèbres 10 fois → 10 Bonbons Wushours
Étude spéciale Un combattant au poil (5/5)
Récompenses bonus : 1 000 Poussières d'Étoile, 3 Bonbons XL Wushours, une rencontre avec Wushours Dynamax
- Étapes
- Récupérer 5 Bonbons en marchant avec son Copain → 2 Baies Nanana argentées
- Faire 2 Excellents Lancers → une rencontre avec Pandespiègle
- Améliorer d'un niveau une capacité Dynamax → 10 Bonbons Wushours
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