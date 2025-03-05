Pokémon GO : Étude spéciale Un combattant au poil (Wushours), les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 05 mars 2025 à 12h27
Retrouvez les détails de l'étude spéciale Un combattant au poil (Fuzzy Fighter) sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Étude spéciale Un combattant au poil (Wushours), les missions et récompenses
Les joueurs de Pokémon GO ont l'opportunité de participer à une étude spéciale dans le cadre de l'événement Potentiel puissant ayant lieu du 5 au 10 mars 2025 et introduisant le Wushours. Le ticket pour accèder vous reviendra à 8,99 €, et vous octroiera surtout des Bonbons Wushours, des rencontres avec des Pokémon de la saison ainsi que l'opportunité de croiser le chemin du fameux Wushours Dynamax.

Pour vous aider à compléter l'Étude spéciale Un combattant au poil, nous vous avons listé ci-dessous toutes les étapes et les récompenses de l'étude.

Étude spéciale Un combattant au poil, toutes les missions et les récompenses

Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 1

Étude spéciale Un combattant au poil (1/5)

Récompenses bonus : 1 000 Poussières d'Étoile, un Encens, 10 Baies Nanana
  • Étapes
    • Attraper 30 Pokémon → 2 Baies Framby dorées
    • Récolter 500 Particules Max → une rencontre avec Nounourson
    • Faire tourner 10 PokéStops ou Arènes → 20 Poké Balls
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 2

Étude spéciale Un combattant au poil (2/5)

Récompenses bonus : 1 000 PX, 5 Rappels, 1 Passe de combat premium
  • Étapes
    • Explorer 5 kilomètres → 20 Super Balls
    • Faire tourner 20 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Teddiursa
    • Recharger un Pokémon de type Combat 10 fois → 2 Baies Nanana argentées
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 3

Étude spéciale Un combattant au poil (3/5)

Récompenses bonus : 1 000 Poussières d'Étoile, 1 Morceau d'Étoile, 5 Hyper Potions 
  • Étapes
    • Utiliser 10 Baies pour attraper des Pokémon → 20 Hyper Balls
    • Remporter 3 Raids → une rencontre avec Debugant
    • Recharger un Pokémon de type Eau 10 fois → 10 Bonbons Wushours
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 4

Étude spéciale Un combattant au poil (4/5)

Récompenses bonus : 1 000 PX, 1 Passe de combat premium, 5 Supers Bonbons 
    • Étapes
      • Attraper 15 espèces différentes de Pokémon → 2 Baies Framby dorées
      • Vaincre 5 membres de la Team GO Rocket → une rencontre avec Polarhume
      • Recharger un Pokémon de type Ténèbres 10 fois → 10 Bonbons Wushours
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 1

Étude spéciale Un combattant au poil (5/5)

Récompenses bonus : 1 000 Poussières d'Étoile, 3 Bonbons XL Wushours, une rencontre avec Wushours Dynamax
  • Étapes
    • Récupérer 5 Bonbons en marchant avec son Copain → 2 Baies Nanana argentées
    • Faire 2 Excellents Lancers → une rencontre avec Pandespiègle
    • Améliorer d'un niveau une capacité Dynamax → 10 Bonbons Wushours
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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