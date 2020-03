Pokémon GO : Comment capturer Métamorph ?

Afin de pouvoir capturer Mew, il vous faudra capturer un Métamorph. Ce Pokémon est loin d'être le plus simple à trouver, car il peut prendre l'apparence de différents Pokémon.

Métamorph, un réel challenge pour les chasseurs Pokémon

Métamorph se cache parmi ces Pokémon

1 ère génération (Kanto) : Aspicot (#13), Paras (#46), Mimitoss (#48).

génération (Kanto) : 2 nde génération (Johto) : Hoothoot (#163), Coxy (#165), Mimigal (#167), Granivol (#187), Rémoraid (#223).

génération (Johto) : 3 ème génération (Hoenn) : Grainipiot (#273), Chuchmur (#293), Skitty (#300), Gloupti (#316), Chamallot (#322).

génération (Hoenn) : 4ème génération (Sinnoh) : Keunotor (#399).



Depuis sa sortie sur Pokémon GO,pour les joueurs. Comme il ne se manifeste que sous une apparence autre que la sienne, il est impossible de savoir si le Pokémon que vous avez en face de vous est celui que vous cherchez depuis deux semaines ou un vulgaire Roucool qui ne vous est plus d'aucune utilité (sauf pour les faire évoluer et gagner de l'expérience).a décidé de faire revivre cet enfer aux joueurs en leur demandant, afin de valider une des missions nécessaires à laMalheureusement, il n'existepermettant de savoir à coup sûr si on se trouve devant unou non. Il faut attendre que le Pokémon entre dans la Poké Ball afin de voir s'il change de forme. Il faut cependant savoir queet ce pour notre plus grand bonheur. Imaginez la déception si vous pensiez avoir capturé le Pokémon qu'il vous manquait pour compléter votre Pokédex et qu'il se transforme en Métamorph. Heureusement, Niantic n'a pas décidé d'être aussi sadique et s'est limité à quelques Pokémon rencontrés fréquemment par les joueurs.À l'heure actuelle,peut prendre l'apparence de 14 Pokémon différents :Pour avoir toutes les chances d'attraper le Métamorph tant espéré, il ne vous restera plus qu'à tenter d'attraper tous les Pokémon cités précédemment et prier pour qu'ils se transforment une fois capturés.Bien évidemment,, en fonction des événementsproposés par Niantic ou de l'arrivée de potentielles nouvelles générations de Pokémon, et nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.