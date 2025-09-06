Pokémon GO : Comment battre Méga-Sharpedo ?

Méga-Sharpedo sera à l'honneur sur Pokémon GO au cours d'un Journée de Raids en septembre 2025. Découvrez comment le vaincre pour maximiser vos chances de le capturer dans cet article.
Méga-Sharpedo
est l'adversaire que les joueurs de Pokémon GO
rencontreront pour la première fois sur le jeu en septembre 2025 au cours d'une Journée de Raid
. Bien évidemment, des solutions existent pour le vaincre, alors réunissez vos meilleurs Pokémon et joignez-vous à d'autres dresseurs pour pouvoir le battre facilement et l'ajouter à votre collection.
Quelles sont ses faiblesses ? Quelles sont ses forces ? Quels Pokémon sont le plus efficaces contre lui ? Nous vous en disons plus dans ce guide.
Comment battre Méga-Sharpedo sur Pokémon GO ?
Quelles sont les faiblesses de Méga-Sharpedo ?
Méga-Sharpedo
est un Pokémon de type Eau et Ténèbres, et dispose de forces et de faiblesses comme tout Pokémon. Or, même en exploitant ses points faibles, il est toujours plus aisé d'être assisté par d'autres dresseurs. Dans l'idéal, pour que le combat soit aisé, nous vous recommandons de former un groupe de 4 ou 5 joueurs, puisque l'affrontement sera difficile à 2 ou 3. Voici les types auxquels Méga-Sharpedo est particulièrement sensible
:
- Combat
- Plante
- Fée
- Insecte
- Electrik
Quelles sont les forces de Méga-Sharpedo ?
Au contraire, Méga-Sharpedo
pourrait se révéler un adversaire imbattable si vous n'êtes pas accompagné des bons Pokémon. Vous devrez donc éviter de vous servir de Pokémon de type :
- Feu
- Acier
- Spectre
- Glace
- Ténèbres
- Eau
- Psy
Quels Pokémon choisir pour battre Méga-Sharpedo ?
Le meilleur moyen de venir à bout de Méga-Sharpedo
est de faire appel à des Pokémon présentant un type auquel il est particulièrement sensible. Voici quelques exemples de Pokémon à employer pour parvenir à battre Méga-Sharpedo
, avec les Attaques immédiates et Attaques chargées qu'il est préférable d'utiliser.
- Méga-Lucario/Lucario → Forte-Paume + Aurasphère
- Méga-Jungko/Jungko Obscur → Taillade + Végé-Attaque
- Méga-Scarhino → Riposte + Mégacorne
- Méga-Rayquaza → Draco-Queue + Draco Ascension
- Méga-Gardevoir → Charme + Éclat Magique
- Raikou Obscur → Éclair + Aurasphère
- Katagami → Tranch'Herbe + Lame Feuille
- Bétochef Obscur → Riposte + Dynamo-Poing
- Méga-Latios → Draco-Souffle + Aurasphère
- Zekrom → Rayon Chargé + Éclair Croix
- Keldeo (Aspect Normal) → Balayage + Lame Sainte
- Méga-Florizarre → Fouet Lianes + Végé-Attaque
- Méga-Latias → Charme + Aurasphère
- Shaymin (Forme Céleste) → Feuille Magik + Nœud Herbe
- Terrakium → Double Pied + Lame Sainte
Si vous ne possédez aucun de ces Pokémon, vous devrez avoir recours à d'autres Pokémon des types auxquels il est sensible pour le vaincre.
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