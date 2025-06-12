Pokémon : Funko va ajouter 3 nouvelles créatures à sa collection POP

Chasseurs de Pokémon, préparez-vous à capturer 3 nouveaux compagnons en version Funko POP. La firme a officiellement ouvert les précommandes pour 3 Pokémon appréciés, dont un Starter.
Depuis ses débuts, la franchise Pokémon repose sur un slogan devenu culte : « Attrapez-les tous ». Funko aide les petits et grands passionnés de la licence à atteindre cet objectif en proposant régulièrement de nouvelles figurines à l'effigie de vos monstres préférés. S'il est déjà possible de capturer de cette manière Pikachu, Dracaufeu, Psykokwak, les Évolitions ou encore Amphinobi, 3 nouveaux Pokémon vont rejoindre la famille des figurines Funko POP
dans les prochaines semaines.
Malvalame, Tortipouss et Ramoloss bientôt déclinés en figurines Funko POP
Funko POP a partagé dans un communiqué les 3 nouveaux monstres déclinés en figurines aux grands yeux noirs. Le premier est Malvalame, le Pokémon chevalier
de type Feu et Spectre apparu pour la première fois dans les jeux Pokémon Écarlate et Violet
. Le second est Tortipouss, le Starter de type Plante
des jeux Pokémon Diamant et Perle et le seul des 3 Starters de 4e génération à ne pas avoir encore eu de figurine POP à son effigie.
Enfin, le troisième et dernier Pokémon de cette nouvelle vague est un assoupi et ce depuis la première génération. Ramoloss
va recevoir sa propre figurine Funko POP le représentant allongé, avec la gueule ouverte.
Les précommandes des nouvelles figurines Pokémon déjà ouvertes sur certains sites
Ces trois figurines devraient arriver dans nos rayons en août 2025
, sauf si elles sont concernées par un retard de livraison. Selon les enseignes, elles seront proposées aux alentours de 15 euros
et les collectionneurs qui le souhaitent peuvent d'ores et déjà précommander leur Pokémon préféré. Alors, allez-vous craquer et ajouter ces 3 petits monstres à votre collection ?
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