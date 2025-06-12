Pokémon : Funko va ajouter 3 nouvelles créatures à sa collection POP

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 12 juin 2025 à 15h31
Chasseurs de Pokémon, préparez-vous à capturer 3 nouveaux compagnons en version Funko POP. La firme a officiellement ouvert les précommandes pour 3 Pokémon appréciés, dont un Starter.
Pokémon : Funko va ajouter 3 nouvelles créatures à sa collection POP
Depuis ses débuts, la franchise Pokémon repose sur un slogan devenu culte : « Attrapez-les tous ». Funko aide les petits et grands passionnés de la licence à atteindre cet objectif en proposant régulièrement de nouvelles figurines à l'effigie de vos monstres préférés. S'il est déjà possible de capturer de cette manière Pikachu, Dracaufeu, Psykokwak, les Évolitions ou encore Amphinobi, 3 nouveaux Pokémon vont rejoindre la famille des figurines Funko POP dans les prochaines semaines.

Malvalame, Tortipouss et Ramoloss bientôt déclinés en figurines Funko POP

Funko POP a partagé dans un communiqué les 3 nouveaux monstres déclinés en figurines aux grands yeux noirs. Le premier est Malvalame, le Pokémon chevalier de type Feu et Spectre apparu pour la première fois dans les jeux Pokémon Écarlate et Violet. Le second est Tortipouss, le Starter de type Plante des jeux Pokémon Diamant et Perle et le seul des 3 Starters de 4e génération à ne pas avoir encore eu de figurine POP à son effigie. 

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Enfin, le troisième et dernier Pokémon de cette nouvelle vague est un assoupi et ce depuis la première génération. Ramoloss va recevoir sa propre figurine Funko POP le représentant allongé, avec la gueule ouverte.

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Les précommandes des nouvelles figurines Pokémon déjà ouvertes sur certains sites

Ces trois figurines devraient arriver dans nos rayons en août 2025, sauf si elles sont concernées par un retard de livraison. Selon les enseignes, elles seront proposées aux alentours de 15 euros et les collectionneurs qui le souhaitent peuvent d'ores et déjà précommander leur Pokémon préféré. Alors, allez-vous craquer et ajouter ces 3 petits monstres à votre collection ?
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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