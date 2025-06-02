Pokémon Écarlate et Violet : Participez à un événement unique pour le lancement de la Switch 2

Paldea va célébrer à sa manière les débuts de la Nintendo Switch 2. Pendant quelques jours, une apparition massive est proposée dans Pokémon Écarlate et Violet et met à l'honneur un Pokémon technologique.
La Nintendo Switch 2
sera officiellement disponible le 5 juin prochain. Mais The Pokémon Company a décidé de prendre un peu d'avance sur les festivités en proposant depuis le 2 juin un événement thématique dans les jeux Pokémon Écarlate et Violet
. Pour célébrer ce lancement, la province de Paldea a droit à une apparition massive sur le thème de la technologie
. Pour l'occasion, un Pokémon provenant de la première génération envahit les plaines, les forets et les montagnes.
Porygon à l'honneur dans Pokémon Écarlate et Violet pour célébrer un événement majeur
Comme un clin d'œil aux couleurs de ses Joy-Con, la Switch 2 est célébrée dans Pokémon Écarlate et Violet avec des apparitions massives de Porygon.
En temps normal, ce Pokémon ne peut être capturé à l'état sauvage qu'en se rendant dans certaines zones de l'Institut Myrtille ainsi que dans les Raids Téracristal 3 étoiles dédiés. Mais pour cette occasion, le Pokémon est visible dans toutes les provinces de Paldea, à Septentria et dans tous les biomes de l'Institut Myrtille.
Cette apparition massive est idéale pour les nouveaux venus ainsi que celles et ceux qui ne possèdent pas le DLC « Le Trésor enfoui de la Zone Zéro »
, indispensable pour accéder à l'Institut Myrtille. D'ailleurs, les plus chanceux pourront également rencontrer des versions chromatiques de Porygon
lors de cet événement. Ne manquez pas l'occasion d'ajouter cette variante à votre Pokédex et de le faire évoluer en Porygon2 puis en Porygon-Z.
Une apparition massive qui prendra fin quelques heures avant le lancement de la Nintendo Switch 2
L'apparition massive de Porygon a déjà débuté dans Pokémon Écarlate et Violet, et ce depuis le 2 juin à 1h00. Il sera accessible jusqu'au 4 juin prochain à 00h59 heure française
, soit quelques heures à peine avant le lancement mondial de la nouvelle console de Nintendo. Si vous craquez pour la Nintendo Switch 2, sachez qu'une version améliorée de Pokémon Écarlate et Violet
pourra être achetée pour profiter de meilleurs graphismes.
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