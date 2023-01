Pokémon Écarlate et Violet : Malvalame et Carmadura seront les stars des prochains raids Téracristal

Carmadura et Malvalame à l'honneur dans les raids Téracristal sur Pokémon Écarlate et Pokémon Violet

Comment accéder aux raids Téracristal ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Alors qu'il ne reste plus que quelques heures pour capturer Amphinobi dans les raids au cristal noir de Pokémon Écarlate et Violet , au moment de l'écriture de ces lignes, The Pokémon Company a déjà dévoilé. Il s'agit de, les Pokémon Feu Guerrier et Feu Bretteur.Malvalame et Carmadura sont les évolutions de Charbambin, un petit Pokémon que nous pouvons rencontrer au cours de notre aventure à Paldéa. Ils pourront être rencontrés dans les raids Téracristal 4 et 5 étoiles. Habituellement dotés des types Feu/Psy pour Carmadura et Feu/Spectre pour Malvalame,dans leurs raids, tandis que. Néanmoins, tout le monde pourra participer à des raids en ligne pour tenter d'attraper ces deux Pokémon.Pour pouvoir accéder à cet événement,, après avoir visité l'Académie Orange ou Raisin. Ensuite, assurez-vous d'avoir. Pour cela, vous devez être doté d'unqui vous sera également utile pour faire des raids en ligne. Une fois tout ceci fait, les raids Carmadura et Malvalame apparaîtront sur votre carte comme des raids normaux.Si jamais vous n'avez pas de connexion internet, vous pouvez toujours faire des raids avec vos amis en local.