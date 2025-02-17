Pokémon Écarlate et Violet : Les Pokémon Paradoxe bientôt de retour dans les raids Téracristal

Un chaos temporel va déferler sur les raids Téracristal de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet avec le retour de deux Pokémon difficiles à capturer.
Le Pokémon Day se rapproche à grands pas, et The Pokémon Company prépare la communauté aux festivités à venir. En prévision de l'événement, les dresseurs des versions Pokémon Écarlate et Violet
obtiennent une chance supplémentaire de capturer des Pokémon Paradoxe
. Pour cela, il est important de bien préparer votre équipe et de choisir entre le passé et le futur.
Serpente-Eau et Vert-de-Fer de retour pour une durée limitée dans Pokémon Écarlate et Violet
À partir du 20 février, Serpente-Eau (version Paradoxe du passé de Suicune) et Vert-de-Fer (version Paradoxe du futur) de Viridium feront à nouveau leur apparition dans les raids Téracristal 5 étoiles. Ceux-ci devraient rester accessibles jusqu'aux événements du Pokémon Day, sans date de fin annoncée à l'heure où ces lignes sont écrites.
Les conditions d'apparition des deux Pokémon seront similaires à celles des précédents raids les mettant à l'honneur. Les Pokémon légendaires perdus dans le temps seront tous deux de niveau 75
, mais chaque Pokémon sera exclusif à une version. Dans la version Écarlate, Serpente-Eau sera à l'honneur tandis que Vert-de-Fer attendra les dresseurs les plus téméraires de Pokémon Violet.
Pour croiser ces 2 Pokémon dans les raids Téracristal, vous devrez dans un premier temps télécharger les dernières Actus Poké Portail.
Allez pour cela dans le menu principal du jeu, puis sélectionnez « Poké Portail », « Cadeaux Mystère » et « Recevoir les Actus Poké Portail ». Enfin, n'oubliez pas que chaque Pokémon ne peut être obtenu qu'une seule fois par sauvegarde.
Si vous possédez déjà Serpente-Eau ou Vert-de-Fer dans votre équipe, il n'est pas nécessaire de participer à nouveau au défi.
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