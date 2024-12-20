Pokémon Écarlate et Violet : Comment capturer Rayquaza Shiny ?

Après plusieurs semaines d'attente, Rayquaza dans sa forme chromatique a officiellement fait ses débuts dans Pokémon Écarlate et Violet. Découvrez comment l'ajouter à votre équipe.
Souvent cité par les dresseurs comme leur Pokémon préféré, Rayquaza
est l'emblème de la version Émeraude et l'un des plus puissants Pokémon de type Dragon, toutes générations confondues. Cependant, l'obtenir dans sa version Shiny (ou chromatique en français) est considéré comme un véritable exploit. En effet, il nécessite une bonne dose de chance et une version du jeu où le Pokémon légendaire peut arborer sa robe noire à la place de son habituelle peau verte.
Mais aujourd'hui, ce tour de force est à la portée de tous les dresseurs jouant à Pokémon Écarlate et à Pokémon Violet
. Depuis le 20 décembre, un événement en l'honneur du Rayquaza chromatique est accessible
. Si vous souhaitez que ce titan aux écailles d'ébène rejoigne votre Pokédex, voici les conditions à réunir.
Où trouver l'épreuve du raid Téracristal Rayquaza chromatique dans Pokémon Écarlate et Violet ?
Tout d'abord, il faut savoir que cette épreuve très dangereuse n'est pas accessible à tous les élèves de l'Académie Orange et de l'Académie Raisin. Seuls les dresseurs ayant terminé la trame principale et qui peuvent découvrir les Raids au cristal noir peuvent y participer.
Ensuite, vous devrez mettre à jour l'onglet Actus Poké Portail
. Un accès à Internet est nécessaire pour valider cette étape, mais aussi un abonnement au Nintendo Switch Online si vous voulez défier Rayquaza avec d'autres joueurs. Sélectionnez l'onglet Poké Portail dans le menu principal, puis cliquez sur Cadeau mystère. Dans ce menu, sélectionnez l'option « Recevoir les actus Poké Portail ».
Une fois cette étape validée, les raids Téracristal de Rayquaza seront visibles sur votre carte. Vous pourrez alors partir le combattre en solo ou en équipe.
Préparer le combat contre Rayquaza chromatique Téracristal
Même s'il met à l'honneur un Pokémon légendaire, ce raid Téracristal est de niveau 5 étoiles
. Le Rayquaza chromatique que vous rencontrerez sera de niveau 75, disposera du talent Air Lock et aura une amélioration Téracristal de type Dragon. Il fera donc de très gros dégâts à votre équipe. Pour reprendre l'avantage, privilégiez des Pokémon ou des attaques de type Glace, Fée, Dragon ou Roche.
Une fois affaibli, son amélioration Téracristal disparaîtra. Vous pourrez alors tenter de le capturer, d'autant que la capturer est garantie dans les raids Téracristal. Cependant, vous ne pourrez capturer qu'un seul Rayquaza chromatique par sauvegarde.
Néanmoins, ne ratez pas cette opportunité unique, surtout si vous aimez collectionner les Pokémon chromatiques. L'événement Rayquaza chromatique est disponible depuis le 20 décembre et restera accessible jusqu'au 6 janvier 202
5 à 00h59 heure française.
commentaire (1)
Mais sans online, on peut le faire contre des bots ?