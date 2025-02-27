Pokémon Écarlate et Violet : Après Miraidon, Koraidon est lui aussi décliné en vraie moto

Élément incontournable dans le jeu Pokémon Écarlate, la forme moto de Koraidon est sur le point de devenir une réalité.
Dans les jeux Pokémon Écarlate et Violet
, les dresseurs obtiennent rapidement le compagnon légendaire propre à leur version. Mais en plus de leurs capacités au combat, Koraidon et Miraidon se transforment également en motos.
Le joueur peut grimper sur leur dos et explorer plus rapidement la région de Paldea, que ce soit sur terre, dans l'eau ou dans les airs.
En mars 2024, Toyota avait surpris la communauté Pokémon en annonçant avoir créé un prototype de moto fonctionnel à l'effigie du légendaire de la version Violet
. Même s'il n'est pas proposé à la vente, ce projet de moto Pokémon avait mis des étoiles dans les yeux de nombreux pilotes. Mais le 27 février 2025, Honda a riposté en présentant un modèle inspiré de Pokémon version Écarlate.
La version moto de Koraidon de Pokémon Écarlate dévoilée au public le 7 mars prochain
Le constructeur japonais a publié un teaser de la silhouette de son dernier prototype en date, Honda Koraidon
. Né d'une collaboration unique avec The Pokémon Company, elle fait écho à la Toyota Miraidon et a mobilisé 40 ingénieurs pour voir le jour. La firme a d'ailleurs accompagné cette sortie d'un slogan : « Le dévouement de Honda permet de réaliser les rêves des enfants
».
Car Honda ne s'est pas contenté de créer une moto reprenant toutes les caractéristiques physiques du Pokémon légendaire. Un communiqué de presse révèle que ce prototype peut passer en « Sprinting Build », permettant au Pokémon de marcher sur ses quatre pattes
ou de se tenir debout sur ses deux roues. Enfin, ses yeux, son visage et ses paupières seraient capables de bouger.
Si cet exemplaire ne sera jamais commercialisé, il sera officiellement présenté au public japonais lors du Honda Welcome Plaza Aoyama à Tokyo,
qui se tiendra du 7 au 9 mars. Malheureusement, il a peu de chances de voir cette moto atypique quitter l'archipel pour être exposée en Europe.
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