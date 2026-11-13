PIONER : Moins d'un an après sa sortie, le MMO de survie entre Fallout et STALKER ferme déjà ses portes

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 novembre 2026 à 18h07
C'est la fin de l'aventure pour PIONER. Moins d'un an après son lancement, le jeu de survie développé par GFAGAMES annonce sa fermeture définitive. Faute de financement et avec une base de joueurs en chute libre, le studio se voit contraint de débrancher les serveurs.
Ajouter aux sources préférées
PIONER : Moins d'un an après sa sortie, le MMO de survie entre Fallout et STALKER ferme déjà ses portes

L'industrie du jeu vidéo est parfois impitoyable et le studio GFAGAMES vient d'en faire la douloureuse expérience. Moins d'une année après son lancement, le jeu de survie PIONER annonce sa fermeture définitive. Une décision radicale qui s'explique par des difficultés financières insurmontables et une désertion massive des joueurs au fil des mois. En effet, les statistiques sur Steam montraient un déclin vertigineux, le titre peinant à rassembler plus d'une trentaine de survivants simultanés lors de ses pics de fréquentation journaliers. Une situation intenable pour une production multijoueur exigeant un suivi constant.

Une fin prématurée faute de financements

Le développement et le maintien des infrastructures de PIONER nécessitaient des injections de capitaux régulières. Dans son communiqué officiel, publié notamment sur X (Twitter), le studio explique avoir multiplié les discussions avec des partenaires actuels et potentiels au cours des derniers mois. L'objectif était de trouver de nouvelles méthodes de collaboration et des investissements capables de sauver le projet ainsi que l'équipe de développement.

Image

Malheureusement, ces négociations n'ont pas abouti. GFAGAMES précise ne plus disposer des fonds propres nécessaires pour poursuivre les mises à jour et assurer la location des serveurs. La mort dans l'âme, les développeurs ont donc dû se résoudre à mettre la clé sous la porte pour ce titre qui ambitionnait de concurrencer les cadors du genre.

La déception du directeur du studio

Aleksandr Nikitin, le président-directeur général de GFAGAMES, a tenu à s'adresser directement à la communauté pour exprimer ses regrets. Le dirigeant assume cet échec et souligne les efforts fournis par ses équipes pour tenter de redresser la barre jusqu'à la dernière minute. Dans son message d'adieu, il déclare :

Nous envisagions un long avenir pour PIONER lorsque nous l'avons créé. Derrière lui se trouvent des années de travail de notre équipe et une communauté qui se soucie de ce monde. Ces derniers mois, nous avons cherché des moyens de garder le jeu vivant et l'équipe soudée. Je comprends la déception des joueurs qui ont acheté PIONER et attendaient des mises à jour. Je suis profondément désolé de ne pas pouvoir continuer ce travail. Je suis reconnaissant envers tous ceux qui ont travaillé sur le projet et tous ceux qui nous ont soutenus.

Miniature vidéo

Un hommage aux derniers survivants

Malgré une fréquentation anecdotique sur la fin de son exploitation, PIONER avait su fédérer une petite communauté de passionnés. Le studio a tenu à remercier chaleureusement ces joueurs qui ont fait vivre le titre à travers leurs retours, leurs signalements de bugs et leurs créations de contenu. Les développeurs rappellent que c'est grâce à cette poignée de fidèles que l'univers du jeu est devenu un véritable lieu d'échange et de partage.

Si l'aventure s'arrête brutalement aujourd'hui, les créateurs espèrent que les joueurs garderont un souvenir positif de leurs explorations

Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Alerte rouge pour PIONER, qui n'a presque plus de joueurs
PIONER 11 septembre 2026

Alerte rouge pour PIONER, qui n'a presque plus de joueurs

Le MMO de survie PIONER traverse une crise très profonde. Considéré comme un potentiel mélange de Fallout et STALKER en MMO très ambitieux, le jeu voit sa fréquentation s'effondrer tandis que les développeurs restent murés dans le silence.
PIONER : Une mise à jour majeure promet de sauver les serveurs
PIONER 06 juillet 2026

PIONER : Une mise à jour majeure promet de sauver les serveurs

Après des semaines de silence radio et des rumeurs alarmantes de faillite, le studio GFA Games prend enfin la parole concernant l'avenir de son MMO PIONER. Si une mise à jour technique est annoncée pour stabiliser les serveurs, le mutisme autour de la feuille de route initiale soulève des questions.
L'abonnement payant de PIONER risque de diviser la communauté des joueurs
PIONER 18 février 2026

L'abonnement payant de PIONER risque de diviser la communauté des joueurs

GFA Games vient d'officialiser PIONER Extra, un service d'abonnement optionnel pour son MMO post-apocalyptique. Très inspiré de Fallout 1st, ce pass offre des avantages pratiques comme le stockage illimité et des stations mobiles, moyennant quelques euros par mois pour les joueurs les plus investis.
PIONER joue sa survie avec une feuille de route chargée pour redresser la barre
PIONER 31 décembre 2025

PIONER joue sa survie avec une feuille de route chargée pour redresser la barre

GFA Games vient de publier la feuille de route de PIONER, son MMO post-apocalyptique lancé en accès anticipé le 16 décembre. Entre inspiration soviétique et anomalies mortelles, le titre promet un premier trimestre 2026 riche en nouveautés malgré un accueil critique divisé sur Steam.
Lancement difficile pour PIONER, les premiers avis du MMO post-apocalyptique sont inquiétants
PIONER 18 décembre 2025

Lancement difficile pour PIONER, les premiers avis du MMO post-apocalyptique sont inquiétants

Le MMORPG FPS PIONER vient d'arriver en accès anticipé sur Steam, mais le démarrage est laborieux. Avec des évaluations mitigées et des soucis techniques, le studio GFA Games réagit déjà avec un premier correctif pour stabiliser l'expérience inspirée de S.T.A.L.K.E.R et tenter de séduire rapidement les joueurs.
Le très ambitieux PIONER confirme sa date de sortie, plus que quelques jours à patienter
PIONER 24 novembre 2025

Le très ambitieux PIONER confirme sa date de sortie, plus que quelques jours à patienter

Le shooter MMO post-apocalyptique PIONER sort de l'ombre pour fixer son rendez-vous avec les joueurs. GFA Games confirme l'arrivée de son titre en accès anticipé sur Steam pour décembre 2025, célébrant au passage un engouement massif de la communauté.

commentaire (0)