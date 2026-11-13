PIONER : Moins d'un an après sa sortie, le MMO de survie entre Fallout et STALKER ferme déjà ses portes

C'est la fin de l'aventure pour PIONER. Moins d'un an après son lancement, le jeu de survie développé par GFAGAMES annonce sa fermeture définitive. Faute de financement et avec une base de joueurs en chute libre, le studio se voit contraint de débrancher les serveurs.

L'industrie du jeu vidéo est parfois impitoyable et le studio GFAGAMES vient d'en faire la douloureuse expérience. Moins d'une année après son lancement, le jeu de survie PIONER annonce sa fermeture définitive. Une décision radicale qui s'explique par des difficultés financières insurmontables et une désertion massive des joueurs au fil des mois. En effet, les statistiques sur Steam montraient un déclin vertigineux, le titre peinant à rassembler plus d'une trentaine de survivants simultanés lors de ses pics de fréquentation journaliers. Une situation intenable pour une production multijoueur exigeant un suivi constant.

Une fin prématurée faute de financements

Le développement et le maintien des infrastructures de PIONER nécessitaient des injections de capitaux régulières. Dans son communiqué officiel, publié notamment sur X (Twitter), le studio explique avoir multiplié les discussions avec des partenaires actuels et potentiels au cours des derniers mois. L'objectif était de trouver de nouvelles méthodes de collaboration et des investissements capables de sauver le projet ainsi que l'équipe de développement.

Malheureusement, ces négociations n'ont pas abouti. GFAGAMES précise ne plus disposer des fonds propres nécessaires pour poursuivre les mises à jour et assurer la location des serveurs. La mort dans l'âme, les développeurs ont donc dû se résoudre à mettre la clé sous la porte pour ce titre qui ambitionnait de concurrencer les cadors du genre.

La déception du directeur du studio

Aleksandr Nikitin, le président-directeur général de GFAGAMES, a tenu à s'adresser directement à la communauté pour exprimer ses regrets. Le dirigeant assume cet échec et souligne les efforts fournis par ses équipes pour tenter de redresser la barre jusqu'à la dernière minute. Dans son message d'adieu, il déclare :

Nous envisagions un long avenir pour PIONER lorsque nous l'avons créé. Derrière lui se trouvent des années de travail de notre équipe et une communauté qui se soucie de ce monde. Ces derniers mois, nous avons cherché des moyens de garder le jeu vivant et l'équipe soudée. Je comprends la déception des joueurs qui ont acheté PIONER et attendaient des mises à jour. Je suis profondément désolé de ne pas pouvoir continuer ce travail. Je suis reconnaissant envers tous ceux qui ont travaillé sur le projet et tous ceux qui nous ont soutenus.

Un hommage aux derniers survivants

Malgré une fréquentation anecdotique sur la fin de son exploitation, PIONER avait su fédérer une petite communauté de passionnés. Le studio a tenu à remercier chaleureusement ces joueurs qui ont fait vivre le titre à travers leurs retours, leurs signalements de bugs et leurs créations de contenu. Les développeurs rappellent que c'est grâce à cette poignée de fidèles que l'univers du jeu est devenu un véritable lieu d'échange et de partage.

Si l'aventure s'arrête brutalement aujourd'hui, les créateurs espèrent que les joueurs garderont un souvenir positif de leurs explorations.