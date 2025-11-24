Le très ambitieux PIONER confirme sa date de sortie, plus que quelques jours à patienter

Le shooter MMO post-apocalyptique PIONER sort de l'ombre pour fixer son rendez-vous avec les joueurs. GFA Games confirme l'arrivée de son titre en accès anticipé sur Steam pour décembre 2025, célébrant au passage un engouement massif de la communauté.

Un monde soviétique post-apocalyptique dense

Survie, personnalisation et éditions spéciales















L'attente autour decommence à se concrétiser, même s'il faudra encore patienter encore quelques jours avant de pouvoir y jouer. GFA Games vient d'officialiser la date de lancement de son ambitieux projet.. Une annonce qui célèbre un cap symbolique important pour le studio,, témoignant d'une attente réelle pour ce mélange des genres.PIONER ne cache pas ses inspirations, entre STALKER et Fallout, et propose une plongée dans une réalité alternative marquée par les vestiges de l'ère soviétique. Le jeu promet, où l'atmosphère semble aussi lourde que dangereuse. Contrairement à de nombreux concurrents qui misent tout sur l'action immédiate, ce MMO souhaite ancrer son expérience dans le réalisme et l'immersion narrative.Les développeurs mettent en avant un monde vivant, rempli de donjons cachés, de quêtes scénarisées et d'anomalies mystérieuses. L'aspect social est au cœur du gameplay, avec un système de factions influentes aux personnalités uniques.Le gameplay s'annonce hybride, mêlant l'exploration narrative à des combats intenses, que ce soit en PvE contre des monstres ou en PvP pour gravir les échelons compétitifs. GFA Games insiste sur la dimension survie de son titre,. L'artisanat jouera un rôle clé, permettant de fabriquer armes et équipements à partir de matériaux récupérés ou d'énergie d'anomalie sur un établi dédié.Pour le lancement,. L'édition Deluxe offrira plusieurs avantages cosmétiques et pratiques, notamment le skin Renegade, des apparences d'armes exclusives et une montre Katana au style rétro-futuriste des années 80. À noter également la présence de 500 cristaux d'Efritanium, la monnaie premium du jeu, ainsi qu'un accessoire d'arme nommé Creepy Charm.Concernant les joueurs consoles, il faudra faire preuve de patience supplémentaire.