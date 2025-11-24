Le très ambitieux PIONER confirme sa date de sortie, plus que quelques jours à patienter

Le shooter MMO post-apocalyptique PIONER sort de l'ombre pour fixer son rendez-vous avec les joueurs. GFA Games confirme l'arrivée de son titre en accès anticipé sur Steam pour décembre 2025, célébrant au passage un engouement massif de la communauté.
L'attente autour de PIONER
commence à se concrétiser, même s'il faudra encore patienter encore quelques jours avant de pouvoir y jouer. GFA Games vient d'officialiser la date de lancement de son ambitieux projet. Ce sera le 16 décembre 2025 que les joueurs pourront plonger dans cet univers via l'accès anticipé Steam
. Une annonce qui célèbre un cap symbolique important pour le studio, puisque le titre a dépassé la barre des 500 000 ajouts en liste de souhaits
, témoignant d'une attente réelle pour ce mélange des genres.
Un monde soviétique post-apocalyptique dense
PIONER ne cache pas ses inspirations, entre STALKER et Fallout, et propose une plongée dans une réalité alternative marquée par les vestiges de l'ère soviétique. Le jeu promet une île immense de plus de 50 km²
, où l'atmosphère semble aussi lourde que dangereuse. Contrairement à de nombreux concurrents qui misent tout sur l'action immédiate, ce MMO souhaite ancrer son expérience dans le réalisme et l'immersion narrative.
Les développeurs mettent en avant un monde vivant, rempli de donjons cachés, de quêtes scénarisées et d'anomalies mystérieuses. L'aspect social est au cœur du gameplay, avec un système de factions influentes aux personnalités uniques. Les joueurs devront choisir leurs alliances, ce qui aura un impact direct sur les récompenses obtenues et les relations avec les différents marchands
.
Survie, personnalisation et éditions spéciales
Le gameplay s'annonce hybride, mêlant l'exploration narrative à des combats intenses, que ce soit en PvE contre des monstres ou en PvP pour gravir les échelons compétitifs. GFA Games insiste sur la dimension survie de son titre, il ne suffira pas de tirer, il faudra gérer la faim, le repos et les ressources pour espérer survivre dans cet environnement hostile
. L'artisanat jouera un rôle clé, permettant de fabriquer armes et équipements à partir de matériaux récupérés ou d'énergie d'anomalie sur un établi dédié.
Pour le lancement, deux éditions seront proposées aux futurs survivants
. L'édition Deluxe offrira plusieurs avantages cosmétiques et pratiques, notamment le skin Renegade, des apparences d'armes exclusives et une montre Katana au style rétro-futuriste des années 80. À noter également la présence de 500 cristaux d'Efritanium, la monnaie premium du jeu, ainsi qu'un accessoire d'arme nommé Creepy Charm.
Concernant les joueurs consoles, il faudra faire preuve de patience supplémentaire. Si la version PC est calée pour le 16 décembre 2025, la date de sortie sur les autres plateformes sera communiquée ultérieurement
.
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