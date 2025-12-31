PIONER joue sa survie avec une feuille de route chargée pour redresser la barre

PIONER : Une mise à jour majeure promet de sauver les serveurs

Après des semaines de silence radio et des rumeurs alarmantes de faillite, le studio GFA Games prend enfin la parole concernant l'avenir de son MMO PIONER. Si une mise à jour technique est annoncée pour stabiliser les serveurs, le mutisme autour de la feuille de route initiale soulève des questions.