Alerte rouge pour PIONER, qui n'a presque plus de joueurs

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 11 septembre 2026 à 16h32
Le MMO de survie PIONER traverse une crise très profonde. Considéré comme un potentiel mélange de Fallout et STALKER en MMO très ambitieux, le jeu voit sa fréquentation s'effondrer tandis que les développeurs restent murés dans le silence.
Alerte rouge pour PIONER, qui n'a presque plus de joueurs

Le MMO post-apocalyptique PIONER semble aujourd'hui au bord du gouffre. Ces derniers jours, la fréquentation du jeu a connu une chute irréversible, atteignant des chiffres critiques sur Steam. Sur les dernières 24 heures, le titre n'a rassemblé qu'un pic de 25 joueurs simultanés. Une descente aux enfers spectaculaire qui se déroule dans l'indifférence apparente de ses créateurs.

Un silence pesant du côté de GFA Games

Cette situation est d'autant plus alarmante que le studio de développement, GFA Games, s'est enfermé dans un mutisme quasi total. La dernière véritable communication sur la plateforme de Valve remonte au 28 juillet dernier, à l'occasion d'une mise à jour mineure. Depuis, les réseaux sociaux du jeu se contentent de brefs messages automatiques concernant l'état des serveurs.

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Ce silence radio intervient après une période déjà trouble pour l'entreprise. Plus tôt cette année, des rumeurs de scandale financier ont éclaboussé le studio, évoquant des salaires impayés et des menaces de faillite. Si la direction avait alors pris la parole pour rassurer sa communauté, l'absence totale de nouvelles depuis cet épisode en dit long sur la santé réelle du projet.

La menace d'une disparition définitive

PIONER a été conçu exclusivement comme une expérience massivement multijoueur en ligne. Cela signifie qu'en cas de fermeture des serveurs, le jeu disparaîtra purement et simplement, sans aucune alternative hors ligne. C'est un véritable crève-cœur pour un projet qui a nécessité des années de développement et qui avait même eu les honneurs du salon E3, en 2021.

pioner-chute-joueurs

Depuis la sortie, qui n'avait hélas pas rassemblait autant de joueurs qu'espéré, avec un pic 1600 utilisateurs, la courbe ne fait que chuter, en dépit des différentes mises à jour. Si le titre a longtemps stagné autour des 800 joueurs simultanés, la chute est sévère depuis quelques semaines, puisque PIONER a perdu la quasi-totalité de ses joueurs, très probablement à cause du manque de communication, mais aussi de contenu. 

Si le studio souhaite inverser la tendance, il devra revenir avec une feuille de route claire, et être plus transparent concernant l'avenir du titre, qui semble très compromis.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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