Lancement difficile pour PIONER, les premiers avis du MMO post-apocalyptique sont inquiétants

Le MMORPG FPS PIONER vient d'arriver en accès anticipé sur Steam, mais le démarrage est laborieux. Avec des évaluations mitigées et des soucis techniques, le studio GFA Games réagit déjà avec un premier correctif pour stabiliser l'expérience inspirée de S.T.A.L.K.E.R et tenter de séduire rapidement les joueurs.
L'attente était palpable pour les amateurs d'ambiances post-apocalyptiques soviétiques
, mais la réalité du lancement de PIONER
s'avère plus complexe que prévu. Ce MMORPG en FPS, développé par GFA Games et souvent comparé à la célèbre franchise S.T.A.L.K.E.R. pour son esthétique et ses mécaniques de survie, a fait son entrée en accès anticipé sur PC via Steam ce 16 décembre. Malheureusement, les premiers retours de la communauté sont loin d'être unanimes
. Le titre affiche actuellement une évaluation globale « moyenne » basée sur près de 558 avis d'utilisateurs, avec seulement 56 % d'opinions positives. Un score qui témoigne d'une friction immédiate entre les promesses du jeu et l'expérience technique proposée au jour J.
Un démarrage technique sous surveillance
Outre les critiques, les chiffres de fréquentation restent modestes pour un jeu massivement multijoueur de cette ambition, qui attendait probablement davantage de joueurs pour son lancement. Le pic de joueurs simultanés a atteint 1 256 utilisateurs peu après la sortie, un chiffre qui pourrait évoluer dans les jours à venir mais qui reste timide pour un lancement.
Les principaux griefs des joueurs concernent la stabilité technique. Des temps de chargement interminables, des problèmes de connexion aux serveurs et divers bugs graphiques ont entaché les premières heures d'exploration de nombreux pionniers virtuels. Conscient de ces écueils, le studio n'est pas resté les bras croisés.
Face à la grogne montante, les développeurs ont fait preuve d'une réactivité exemplaire en publiant très rapidement un premier hotfix
. Cette mise à jour d'urgence vise spécifiquement à réduire les temps de chargement des cartes, un point noir majeur signalé par la communauté, ainsi qu'à corriger les animations faciales qui posaient problème sur les configurations graphiques basses et moyennes. GFA Games assure également que ce correctif améliore la connectivité globale et la stabilité des serveurs
, des éléments cruciaux pour un titre qui se veut être une expérience en ligne persistante.
Le studio ne compte pas s'arrêter là et a d'ores et déjà promis un patch majeur qui apportera des correctifs plus profonds et diverses améliorations dans un futur proche. C'est une course contre la montre pour séduire et retenir les joueurs, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année.
Un an d'accès anticipé pour convaincre
Il est important de rappeler que PIONER n'est pas encore un produit fini
. GFA Games a précisé que le titre resterait en accès anticipé pour une durée approximative d'un an. Cette période sera mise à profit pour injecter davantage de contenu, affiner les mécaniques de jeu et polir l'aspect technique, tout en tenant compte de l'avis des joueurs.
Malgré les débuts difficiles, le contenu actuel reste conséquent. Le titre propose déjà cinq actes narratifs et de nombreuses régions à explorer, totalisant selon les développeurs plus de 100 heures de jeu. Les fondations sont posées, mais il reste désormais à bâtir une expérience fluide et sans accroc pour transformer ces évaluations mitigées en un succès durable
.
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