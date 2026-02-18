L'abonnement payant de PIONER risque de diviser la communauté des joueurs

GFA Games vient d'officialiser PIONER Extra, un service d'abonnement optionnel pour son MMO post-apocalyptique. Très inspiré de Fallout 1st, ce pass offre des avantages pratiques comme le stockage illimité et des stations mobiles, moyennant quelques euros par mois pour les joueurs les plus investis.
Le MMO post-apocalyptique PIONER
, souvent qualifié par les joueurs comme le fils spirituel de S.T.A.L.K.E.R. et de Fallout 76, franchit une nouvelle étape majeure dans son modèle économique. GFA Games vient d'annoncer le lancement de PIONER Extra
, un service d'abonnement destiné aux joueurs les plus dévoués qui souhaitent optimiser leur confort de jeu dans cet univers impitoyable.
Une inspiration évidente venue de Fallout 76
Il est difficile de ne pas voir la filiation directe avec le service Fallout 1st de Bethesda. Tout comme son concurrent américain, PIONER propose désormais une solution payante pour contourner certaines contraintes inhérentes au genre survie
. Le prix reste cependant relativement attractif pour le marché actuel, oscillant entre 4,92 dollars par mois pour un engagement annuel et 6,99 dollars pour une formule mensuelle sans engagement.Cette stratégie de monétisation vise à soutenir le développement continu du titre
tout en offrant des avantages de « qualité de vie » qui ne devraient pas, en théorie, déséquilibrer les combats PvP, mais qui offriront un gain de temps considérable aux abonnés réguliers. Tout cela dans le but de soutenir le développement et le jeu, qui voit les joueurs venir petit à petit sur l'expérience.
Détails des bonus avec un stockage illimité
Le cœur de cette offre réside dans la gestion de l'inventaire, véritable nerf de la guerre dans tout MMO de survie où le loot est abondant. GFA Games a détaillé les bonus spécifiques inclus dans cette première version du service :
- Stockage illimité → C'est l'argument de vente principal. Tant que l'abonnement est actif, la réserve du joueur ne possède plus aucune limite de slots. Fini le casse-tête de la gestion de butin après une expédition fructueuse.
- Stations mobiles → Les abonnés peuvent déployer une unité de stockage portable ou un établi de réparation directement sur le terrain. Ces outils fonctionnent avec un temps de recharge et, détail intéressant favorisant la coopération, sont accessibles aux autres joueurs du serveur à proximité.
- Monnaie et cosmétiques → Chaque période d'abonnement octroie une somme de monnaie in-game ainsi qu'un objet de jeu de rôle exclusif pour se démarquer visuellement.
Le studio a précisé sa vision dans une communication récente sur Steam que le « service PIONER Extra fonctionne pour l'instant à un niveau standard qui sera amélioré avec le temps. Il y a un nouveau palier à venir, avec encore plus de fonctionnalités, mais nous ne savons pas encore à quoi cela ressemblera.
»
Si le contenu actuel se concentre sur le confort (réparations sur le terrain, stockage), la communauté surveillera de près les futurs ajouts pour s'assurer que le titre ne bascule pas dans un système pay-to-win, ce qui viendrait freiner la la progression de PIONER
. Depuis quelques semaines, le nombre de joueurs s'est stabilisé, et il pourrait même battre son record, en dépit de retour « moyens » sur Steam, à l'heure où ces lignes sont écrites.
PIONER est disponible en accès anticipé depuis décembre dernier, sur PC
. Vous pouvez l'obtenir à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose pour :
- PC
- Édition Standard → 21,69 € au lieu de 30 €, soit 28 % de réduction.
- Édition Deluxe → 28,85 € au lieu de 35 €, soit 18 % de réduction.
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