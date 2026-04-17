Phasmophobia va finalement accueillir son premier crossover, mais pas avec n'importe qui

Si chasser des fantômes dans Phasmophobia vous semblait déjà angoissant, préparez-vous à une expérience encore plus sombre. Kinetic Games et Remedy Entertainment viennent d'annoncer un événement croisé inédit avec Alan Wake 2, promettant de plonger les joueurs dans un cauchemar absolu dès le mois de mai.
L'horreur coopérative prend une toute nouvelle dimension dans Phasmophobia
. Lors de l'événement Galaxies Showcase, Kinetic Games a dévoilé une surprise de taille pour sa communauté. Un événement à durée limitée, sobrement intitulé Phasmophobia by Alan Wake 2
, fera son apparition le 12 mai prochain sur l'ensemble des plateformes. Cette annonce marque une étape cruciale pour le célèbre jeu de chasse aux fantômes, qui signe ici la toute première collaboration de son histoire.
Une fusion des univers horrifiques
L'événement promet d'introduire une présence inédite qui viendra corrompre les lieux d'investigation familiers des joueurs. L'objectif est d'intégrer l'angoisse psychologique et narrative propre à l'Antre Noir d'Alan Wake au sein des mécaniques volatiles de Phasmophobia
. Selon les premières informations partagées lors de la présentation, les enquêteurs paranormaux doivent s'attendre à des comportements spectraux inédits et à des jeux d'ombres déconcertants qui modifieront radicalement leur façon d'appréhender chaque contrat.
Cette annonce intervient alors que Phasmophobia continue de séduire des joueurs, en ayant dépassé le cap des 28 millions de copies vendues, des statistiques tout simplement folles pour un jeu d'horreur, qui plus est en accès anticipé. Peut-être la raison pour laquelle l'univers sera, prochainement, décliné au cinéma
.
Des créateurs enthousiastes
Les figures de proue des deux studios n'ont pas caché leur satisfaction face à cette alliance. Sam Lake, le directeur créatif de Remedy, a décrit ce projet comme une « collaboration de cauchemar
» dans le meilleur sens du terme. Il souligne que l'écriture de cet événement fut un véritable plaisir et que les deux univers « s'amplifient mutuellement à la perfection
».
De son côté, Daniel Knight, le PDG de Kinetic Games, a partagé un sentiment similaire. Il précise que ses équipes ont travaillé d'arrache-pied pour retranscrire l'atmosphère poisseuse
et les lieux emblématiques d'Alan Wake 2 directement dans les cartes de Phasmophobia.
Travailler avec Remedy a été une expérience incroyable, et la façon dont ces deux mondes se superposent a ouvert des possibilités troublantes que nous avons hâte de faire découvrir aux joueurs.
Une attente sous haute tension
Les détails précis concernant les modifications de gameplay restent pour le moment jalousement gardés par les deux studios. Toutefois, de nouvelles informations devraient être communiquées d'ici le lancement officiel prévu pour la mi-mai.
Sur le papier, cette association semble redoutablement efficace, les deux œuvres reposant sur une tension permanente et la peur de ce qui se cache hors du champ de vision
. Reste à savoir si cette superposition d'univers viendra sublimer l'effroi ou si elle risquera de surcharger l'expérience sensorielle des enquêteurs. La réponse définitive sera donnée le 12 mai, lampe torche en main et capteur EMF allumé
.
Phasmophobia reste disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, pour la somme de 19,50 €.
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