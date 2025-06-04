Phasmophobia va être adapté au cinéma

Une nouvelle adaptation cinématographique vient d'être annoncée, et elle concerne un célèbre jeu d'horreur, Phasmophobia. Après avoir conquis des millions de joueurs, un plus large public pourra découvrir cette expérience terrifiante.
Kinetic Games, développeur britannique du célèbre jeu d'horreur coopératif Phasmophobia
, vient d'annoncer officiellement qu'une adaptation cinématographique du titre était en préparation. C'est le studio Blumhouse Productions
, figure incontournable du cinéma d'épouvante, qui portera le projet à l'écran, en association avec Kinetic Games.
Phasmophobia, des fantômes du jeu vidéo au cinéma
Après avoir bouleversé le genre du jeu d'horreur coopératif depuis sa sortie en accès anticipé en 2020, Phasmophobia
s'apprête donc à hanter les salles obscures. Cette adaptation sera produite par deux grands noms du cinéma d'horreur :
- Blumhouse Productions, studio derrière les succès récents tels que M3GAN, The Black Phone, ou encore Five Nights at Freddy's.
- Atomic Monster, la société de production de James Wan, réalisateur d'Annabelle, de The Nun et créateur de la saga d'horreur culte The Conjuring.
Cette annonce à de quoi faire sourire, lorsque nous savons que le gameplay de Phasmophobia s'inspire largement des documentaires tels que Traqueurs de Fantômes ou encore Ghost Adventures. Daniel Knight, directeur de Kinetic Games et développeur principal de Phasmophobia
, exprime avec enthousiasme :
Nous sommes ravis d'annoncer officiellement le développement d'une adaptation cinématographique de Phasmophobia. C'est un moment historique pour toute l'équipe de Kinetic et le début de quelque chose d'incroyablement excitant. Nous n'aurions jamais imaginé que notre jeu atteindrait de tels sommets lors de son lancement il y a cinq ans. Nous remercions chaleureusement notre incroyable communauté pour l'impact durable que Phasmophobia a eu, tant dans l'univers vidéoludique qu'au-delà. Collaborer avec Blumhouse et Atomic Monster marque un nouveau chapitre extraordinaire pour le jeu, et nous avons hâte de partager davantage d'informations à mesure que le projet avance.
Un jeu devenu culte
Avec plus de 23 millions d'exemplaires vendus dans le monde, Phasmophobia
s'est imposé comme une référence incontournable du jeu d'horreur en coopération. Son concept original, basé sur l'investigation paranormale immersive et la collaboration entre joueurs, lui a valu une communauté fidèle et passionnée, ainsi que plusieurs récompenses, notamment le prix du Meilleur Premier Jeu
aux Game Awards 2020.
Un avenir toujours plus effrayant pour Phasmophobia
Cette annonce intervient alors que Kinetic Games s'apprête à déployer la mise à jour Chronicle courant juin
, laquelle repense entièrement les systèmes de progression, de niveaux et de récompenses du jeu. L'année 2025 promet d'être riche en nouveautés pour les fans, avec une refonte totale de la carte Grafton Farmhouse
et l'ajout d'une toute nouvelle map d'ici la fin de l'année.
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