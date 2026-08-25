Phasmophobia publie le patch v0.19.0.0, qui améliore de nombreux points

Kinetic Games continue son amélioration de Phasmophobia en publiant ce 25 août la mise à jour v0.19.0.0, laquelle améliore la qualité de vie, avant les prochaines étapes importantes.

Phasmophobia a récemment revu ses plans en reculant le lancement de sa version 1.0, dans le but de se concentrer sur la qualité de son œuvre. Cela passait notamment par deux mises à jour de qualité de vie, et la deuxième vient d'être publiée par Kinetic, qui améliore drastiquement l'expérience. La variante Restricted est ajoutée à de nouvelles cartes, des ajouts sur des objets sont faits tandis qu'une pléthore d'améliorations plus ou moins importantes viennent rendre l'immersion encore plus importante.

Le patch notes de la mise à jour v0.19.0.0 de Phasmophobia, disponible sur toutes les plateformes, est à retrouver en français ci-dessous.

Patch notes v0.19.0.0 de Phasmophobia du 25 août Nouveautés Ajout de nouvelles variantes restreintes des cartes ci-dessous : Prison Brownstone High School Point Hope

Les caméras vidéo, les appareils photo et les enregistreurs sonores indiqueront désormais les preuves en double : Les appareils photo de niveau 1 afficheront un voyant LED jaune. Les appareils photo des niveaux 2 et 3 ainsi que les caméras vidéo de tous les niveaux afficheront un texte estompé au lieu du texte blanc gras habituel. L'enregistreur sonore de niveau 1 réduira la luminosité des indicateurs de volume. Les enregistreurs sonores des niveaux 2 et 3 afficheront des ondes sonores estompées.

Le journal affichera désormais les sélections de preuves et de types de fantômes des autres joueurs.

La section des clés dans le journal a été remplacée par les objets trouvés ; cette nouvelle section affichera les clés, l'os et les objets à collectionner des événements saisonniers.

Ajout de la possibilité de sélectionner le type de fantôme dans une difficulté personnalisée, ce qui réglera le multiplicateur à 0.

Ajout d'une nouvelle section de badges d'héritage dans la boutique de personnalisation pour vous permettre de modifier votre badge à tout moment. Les joueurs ne possédant pas de badge d'héritage ne verront pas cette option.

Ajout d'une note adhésive pour le maintien de la touche d'utilisation sur les tableaux blancs d'entraînement. Les joueurs morts et les corps des joueurs morts auront désormais l'air vraiment morts.

Ajout d'un texte de preuve vidéo unique pour les interactions avec la douche et le tableau électrique.

Ajout d'une icône pour indiquer si le nom d'un fantôme est masculin ou féminin.

La page des preuves mettra désormais en surbrillance les preuves requises pour le fantôme lorsque le joueur sélectionne un type de fantôme. Changements Les écrans des appareils photo et des caméras vidéo se désactiveront désormais lorsqu'ils passent à travers un mur.

Lorsque vous parlez, l'icône du haut-parleur sur les cartes d'identité fonctionnera désormais pour tous les joueurs, y compris le joueur local.

Des améliorations ont été apportées au modèle de personnage en réalité virtuelle, permettant un mouvement plus précis et réactif.

Les joueurs peuvent désormais interagir avec une Spirit Box lorsqu'elle n'est pas tenue en main en utilisant le mode de reconnaissance vocale textuel.

Les difficultés personnalisées avec un multiplicateur de 0 ne contribueront plus à aucune progression, comme les succès et les dépliants.

Appuyer sur la touche d'utilisation tout en tenant une bougie de niveau 1 allumée permettra désormais d'en utiliser une autre, sans avoir à attendre la fin de l'animation.

Lorsqu'un joueur meurt, son chat vocal sera désormais coupé dès le début de l'animation de mort, plutôt qu'à la fin.

Le camion a été rapproché de l'entrée principale sur les cartes Brownstone High School et Prison. Corrections générales Des améliorations ont été apportées à la stabilité du réseau afin de réduire les déconnexions.

Correction d'un problème qui faisait augmenter le compteur de statistiques des fantômes mal identifiés à chaque ouverture de l'écran de débriefing, même si le fantôme avait été correctement deviné.

Correction d'un problème qui empêchait les joueurs de lancer une partie si l'hôte quittait le salon. La carte d'identité de l'hôte restait également visible.

Correction d'un problème qui faisait que les photos des joueurs étaient manquantes sur leur carte d'identité après avoir terminé une enquête.

Correction d'un problème qui donnait aux joueurs le niveau de test comme carte pour les défis. Corrections liées aux fantômes Correction d'un problème qui faisait que l'événement chantant d'un Oni drainait 10 % au lieu des 20 % prévus. Corrections d'environnement Correction d'un problème où les planques étaient ouvertes malgré l'activation du paramètre d'absence de planques.

Correction d'un problème où le son d'une porte qui se ferme se jouait longtemps après la fin de l'animation de fermeture. Ce problème amenait les joueurs à croire qu'il s'agissait d'une preuve de Yurei.

Correction d'un problème qui remplaçait le papier peint de la ferme Bleasdale par les motifs de l'événement Alan Wake.

Correction de la planque dans la salle de jour des femmes sur la carte Sunny Meadows.

Correction d'un problème sur Point Hope qui faisait disparaître le cadre tenant la cloche sur PlayStation 5 uniquement.

Correction d'un problème qui maintenait les lumières rouges après un événement de fantôme à lumière rouge si le tableau électrique était éteint pendant l'événement.

Correction d'un problème visuel avec l'effet de neige sur le téléviseur au 13 Willow Street.

Correction d'un problème au 13 Willow Street qui faisait traverser les objets à travers la table basse du salon du sous-sol.

Correction d'un problème rendant les planques inefficaces au 13 Willow Street si le joueur utilise le vœu de sécurité de la patte de singe.

Correction d'un problème qui faisait glisser les crucifix et les projecteurs D.O.T.S. le long des tapis et des tapis de gym du 13 Willow Street.

Correction d'un problème qui jouait un son de pas incorrect sur le chemin et l'herbe à l'extérieur du 13 Willow Street.

Correction d'un problème qui empêchait les reflets des miroirs de s'afficher correctement.

Correction d'un problème qui permettait aux joueurs de grimper sur les meubles de la salle d'inspection de la Prison.

Correction d'un problème qui permettait de placer de l'équipement au-dessus du lit superposé dans la chambre orange au 42 Edgefield Road. Corrections d'équipement Correction d'un problème qui faisait apparaître l'équipement de tête devant un journal ouvert.

Correction d'un problème où la carte de tarot du Fol apparaissait invisible lorsqu'elle était tirée du paquet.

Correction d'un problème qui empêchait le boost d'endurance après l'utilisation d'es calmants de niveau 3 de se réinitialiser correctement lors de l'utilisation de plusieurs calmants de niveau 3.

Correction d'un problème qui faisait que les appareils photo ne détectaient pas un fantôme, bien qu'il soit présent sur la photo.

Correction d'un problème qui empêchait l'enregistrement des détecteurs de mouvement avec une caméra vidéo dans les tentes des cartes Camp Woodwind et Maple Lodge Campsite.

Correction d'un problème où la boîte à musique ne se fermait pas lorsqu elle était à l'extérieur, lâchée pendant la musique ou après la fin de la musique.

Correction d'un problème qui empêchait les joueurs de prendre une photo de preuve de niveau EMF 5 si une photo avait été supprimée du journal.

Correction d'un problème qui faisait que l'enregistreur sonore de niveau 3 ne s'animait pas correctement lors de l'enregistrement.

Correction d'un problème qui faisait disparaître une caméra vidéo sur trépied après une interaction avec le fantôme.

Correction d'un problème qui rendait le petit équipement indisponible s'il était lancé au-dessus de la borne d'arcade du 13 Willow Street.

Correction d'un problème visuel lors de l'enregistrement des D.O.T.S. avec une caméra vidéo si le paramètre de netteté était réglé sur 1.

Correction d'un problème qui bloquait l'équipement en place sous un objet.

Correction d'un problème où les flammes d'une bougie de niveau 1 ou 2 flottaient lorsqu'elle était épuisée.

Correction d'un problème qui permettait aux joueurs non-hôtes de manipuler les portes avec une caméra vidéo fixée sur un trépied, risquant de bloquer d'autres joueurs dans la porte déplacée.

Correction d'un problème où, lors du tirage de la carte de tarot du Pendu, la carte restait avec le joueur mort, permettant aux autres de voir où il se trouve et empêchant d'utiliser d'autres cartes de tarot.

Correction d'un problème qui empêchait les joueurs non-hôtes d'enregistrer l'audio de la chasse du fantôme.

Correction d'un problème qui permettait d'allumer les allume-feux de niveau 1 et 2 sous une forte pluie sans qu'ils ne s'éteignent.

Correction d'un problème qui faisait qu'une bougie de niveau 1 ou 2 semblait éteinte, bien qu'elle émette de la lumière, si elle était allumée avec une autre bougie.

Correction d'un problème qui maintenait la lampe de poche dans la main du joueur pendant l'animation d'utilisation de l'appareil photo de niveau 1. Corrections liées aux joueurs Correction d'un problème qui faisait bouger les mains d'un personnage plus lentement que la caméra, entraînant un retard visuel et des saccades.

Correction d'un problème qui faisait que les effets sonores du joueur étaient ceux du genre du personnage de l'hôte.

Correction d'un problème qui faisait dépasser le coude du joueur lorsqu'il s'accroupissait en tenant une lampe de poche de niveau 3, tout en améliorant le positionnement pour tous les niveaux de lampes de poche.

Correction d'un problème qui empêchait le joueur de faire défiler l'appareil photo de niveau 1 pendant son animation d'utilisation.

Correction d'un problème qui faisait que la carte d'identité et le badge du Voyant affichaient le texte de la Manifestation.

Correction d'un problème qui bloquait le joueur sans pouvoir bouger s'il changeait son mode de reconnaissance vocale tout en utilisant une planche Ouija.

Correction d'un problème qui maintenait l'interface de la boutique de personnalisation à l'écran malgré la navigation vers d'autres parties de la boutique.

Correction d'un problème dans la boutique de personnalisation qui affichait des icônes de couleur de pull incorrectes.

Correction d'un problème qui permettait à un joueur de se déplacer tout en utilisant la Spirit Box en mode textuel si un autre joueur utilisait une planche Ouija avec le même paramètre.

Correction d'un problème qui faisait traverser les cheveux à travers les cosmétiques si le joueur changeait de personnage et de chapeau.

Correction d'un problème qui déconnectait la vue d'un joueur lors de sa réanimation s'il était accroupi sous un objet qui l'aurait empêché de se tenir debout au moment de sa mort.

Correction d'un problème qui réinitialisait les animations si l'hôte quittait une partie, plaçant les bras des joueurs le long du corps.

Correction d'un problème qui affichait une carte d'Astronome statique inexistante dans la boutique de personnalisation.

Correction d'un problème qui rendait le journal d'un joueur mort toujours visible par les autres s'il avait réanimé un coéquipier avec la patte de singe.

Correction d'un problème qui faisait traverser les cheveux à travers les chapeaux d'un joueur mort.

Correction d'un problème qui permettait aux joueurs morts de ramasser de l'équipement, le bloquant pour les joueurs restants. Corrections pour la réalité virtuelle Correction d'un problème qui rendait l'ouverture des portes en réalité virtuelle plus difficile que prévu.

Correction d'un problème qui affichait de manière incorrecte le réticule de réalité virtuelle lorsqu'un joueur essayait d'interagir avec une porte.

Correction d'un problème qui cassait les animations des mains lors de la saisie des portes de tentes.

Correction d'un problème qui faisait ramer les joueurs tenant des trépieds pour les autres joueurs.

Correction d'un problème qui provoquait des coupures d'affichage en multijoueur lorsque les portes étaient poussées avec des trépieds équipés d'une caméra.

Correction d'un problème où le casque audio du microphone parabolique bloquait la vue du joueur.

Correction d'un problème qui faisait bouger les mains du joueur lorsqu'il marchait en tenant des objets.

Correction d'un problème qui faisait trembler le corps des joueurs lorsqu'ils s'accroupissaient en multijoueur.

Correction d'un problème qui faisait que les joueurs étaient poussés par les portes si elles étaient ouvertes par un fantôme.

Correction d'un problème qui empêchait le déplacement par téléportation tout en tenant un talkie-walkie.

Phasmophobia reste disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, pour la somme de 19,50 €.