Phasmophobia : La mise à jour majeure Chronicle a une date de sortie et d'importantes nouveautés

La chasse aux fantômes reprend de plus belle avec Phasmophobia, le célèbre jeu coopératif d'enquêtes paranormales signé Kinetic Games. Après avoir conquis les joueurs en accès anticipé et séduit davantage avec sa récente arrivée sur consoles, le titre s'apprête à accueillir sa prochaine grande mise à jour intitulée Chronicle, disponible dès le 24 juin 2025 sur PC et consoles.
Enfin ! Les amateurs de Phasmophobia
attendaient avec impatience la prochaine mise à jour, bien que les développeurs aient publié du contenu il y a quelques semaines avec la refonte d'une carte, la Bleasdale Farmhouse.
Mais les joueurs le savent, le studio a bien d'autres choses en réserve, et c'est ce que proposera la mise à jour Chronicle
, qui ajoutera une nouvelle refonte, mais aussi un nouveau type de preuves, et bien d'autres choses, que nous vous détaillons dans cet article.
Un lieu iconique totalement revisité : la Grafton Farmhouse
Parmi les nouveautés majeures, Chronicle
introduit une refonte intégrale de la célèbre Grafton Farmhouse
. Abandonnée depuis des années et entourée d'un champ de maïs lugubre, elle revient plus effrayante que jamais. Murs écroulés, portes condamnées, grenier encombré… Ce cadre repensé promet des enquêtes encore plus immersives et glaçantes. Les développeurs expliquent :
Comme la Bleasdale Farmhouse auparavant, Grafton bénéficie d'une refonte totale pour correspondre à notre vision actuelle du jeu et enrichir l'expérience des joueurs. Attendez-vous à des pièces remodelées, de nouveaux décors mystérieux et une ambiance plus oppressante.
Nouvelle catégorie de preuves : les enregistrements audio
Autre ajout phare de cette mise à jour : l'introduction d'un tout nouveau type de preuve sonore
, accompagné d'un nouvel outil, l'Enregistreur Audio
. Disponible dès le niveau 4, cet équipement permet aux joueurs de capturer des sons paranormaux auparavant inaudibles sans équipement spécifique. Vous pourrez désormais enregistrer :
- Les réponses via la Spirit Box.
- Les sons issus d'événements paranormaux.
- Les bruits ambiants captés uniquement par le microphone parabolique.
À noter que ce dispositif sera proposé en trois niveaux d'amélioration distincts, afin de maximiser les récompenses obtenues grâce aux preuves audio collectées.
Une refonte complète du système de preuves avec la catégorie « Media »
La mise à jour Chronicle
repense entièrement la gestion des preuves dans le journal du joueur. L'ancien onglet des photos laisse place à un onglet « Media » inédit, qui regroupe désormais trois catégories d'éléments :
- Photos
- Vidéos
- Enregistrements sonores
Désormais, chaque preuve recueillie est classée comme Unique
lors de sa première collecte, apportant ainsi des récompenses supplémentaires en argent et en expérience. Toute preuve similaire ultérieure sera marquée comme Dupliquée
et offrira des récompenses réduites. L'ensemble des médias collectés influencera également le multiplicateur de récompenses final
, incitant à la diversité des captures.
Encore plus d'interactivité et de défis
Cette refonte ambitieuse des mécaniques d'enquête va profondément changer la façon dont les joueurs abordent leurs investigations. Les chasseurs expérimentés pourront compléter un livre entier de preuves uniques pour décrocher l'enquête parfaite, avec des récompenses proportionnelles à la difficulté des captures. « Cette nouvelle approche rend les enquêtes beaucoup plus réalistes et engageantes, surtout lorsqu'il s'agit de convaincre votre patron à votre retour au QG !
», précisent les développeurs.
Cette mise à jour Chronicle
fait partie intégrante d'une ambitieuse feuille de route établie pour 2025
. D'autres ajouts notables sont prévus d'ici la fin d'année, tels qu'une refonte des personnages, de nouvelles cartes et des événements saisonniers pour Halloween et Noël. Le mode Horror 2.0 se fait également attendre, mais n'arrivera pas avant 2026. La mise à jour Chronicle de Phasmophobia
sortira le 24 juin 2025
sur PC et consoles. Elle sera évidemment gratuite pour tous les joueurs.
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