Phasmophobia est-il cross-play et cross-progression ?

Si vous vous demandez si Phasmophobia est cross-play sur PC et console, nous vous donnons la réponse. Cela va de même pour la cross-progression.
Avec la sortie très remarquée de Phasmophobia
sur PS5 et Xbox Series, un peu plus de quatre ans après son lancement sur PC, de nombreux joueurs vont se lancer dans l'aventure, puisque ce portage était très attendu. Les chasseurs de fantômes pourront maintenant sévir sur consoles et le faire avec ses amis est toujours un plus, surtout lorsque l'ambiance est un peu plus pesante... C'est pourquoi une partie de la communauté se questionne sur la présence du cross-play ou de la cross-progression dans Phasmophobia
. Nous vous donnons la réponse.
Phasmophobia est-il cross-play ?
Depuis de longs mois, dès l'annonce de ce portage, les développeurs, Kinetic Games, ont confirmé que le souhait était de rendre disponible le cross-play dans Phasmophobia
. Il a donc très vite été confirmé que la fonctionnalité serait de la partie, dès le lancement. Ainsi, le cross-play est pleinement disponible dans Phasmophobia.
Cela permet à tous les joueurs, quelle que soit la plateforme, de jouer ensemble et de créer une équipe pour partir enquêter dans un lieu maudit. L'objectif sera de trouver l'entité et de revenir vivant.
Phasmophobia est-il cross-progression ?
Pour ce qui est de la cross-progression, là aussi une fonctionnalité importante pour les jeux multijoueur, les développeurs ont fait le choix de ne pas la rendre disponible
. Ainsi, si vous lancez Phasmophobia sur PS5 ou Xbox Series après y avoir joué sur PC, vous ne retrouverez pas votre progression
, et tout le contenu qui a été débloqué au préalable.
Un petit détail, mais pas très grave puisque la progression est assez rapide, à moins que vous n'ayez plusieurs centaines d'heures à votre actif...
Quoi qu'il en soit, Phasmophobia est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, avec le cross-play
. Évidemment, toutes les mises à jour seront conjointement publiées sur toutes les plateformes, pour permettre la bonne progression. Son prix est de 19,50 € sur toutes les plateformes.
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