Phasmophobia : MàJ v0.19.0.1 du 10 septembre, le patch notes

Retrouvez le patch notes de la mise à jour v0.19.0.1 de Phasmophobia déployée ce 10 septembre 2026 sur toutes les plateformes.

Quelques semaines après avoir lancé son imposante mise à jour v0.19.0.0, laquelle avait pour objectif d'améliorer grandement la qualité du jeu d'horreur coopératif, les développeurs reviennent avec un autre correctif, pour résoudre les soucis remontés par les joueurs. Quelques équilibrages ont également lieu, que vous pouvez retrouver dans le patch notes de la mise à jour v0.19.0.1 de Phasmophobia, disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.

Patch v0.19.0.1 de Phasmophobia Nouveautés Ajout d'une option de décalage de la ceinture VR pour ajuster la hauteur plus bas ou plus haut.

Ajout de plus d'accessoires et d'interactions d'empreintes digitales à l'entrée de la prison pour aider à l'identification du fantôme. Changement Ajustement de la position de la main du joueur VR pour offrir une position plus confortable pour l'équipement suivant :

Projecteur D.O.T.S. de niveau 1.

Tous les niveaux de lampes de poche.

Tous les niveaux d'appareils photo.

Tous les niveaux de caméras vidéo.

D'autres équipements seront améliorés lors de futures mises à jour. Corrections Correction d'un problème qui faisait que plusieurs objets cosmétiques recouvraient la montre. Note : la veste en jean à capuche pour femme chevauchera encore légèrement la montre. Cela sera corrigé dans une future mise à jour.

Correction d'un problème qui empêchait la validation et l'attribution de plusieurs succès bien que le joueur soit dans une difficulté personnalisée avec un multiplicateur de 0.

Correction d'un problème qui faisait que la bonne preuve était barrée après avoir utilisé le souhait "Je souhaite de la connaissance" avec la patte de singe.

Correction d'un problème qui cassait diverses animations et interactions de la planche Ouija si le joueur ouvrait le journal pendant une réponse.

Correction d'un problème qui empêchait les autres joueurs de ramasser la caméra vidéo sur un trépied si un autre joueur avait placé le trépied.

Correction d'un problème qui empêchait le coffre-fort du restaurant Nell's Diner de s'ouvrir malgré la saisie du bon code.

Correction d'un problème où les cachettes de la carte restreinte de la prison étaient débloquées malgré l'activation de l'option sans cachette.

Correction d'un problème qui faisait que l'écran d'une caméra vidéo restait noir pendant toute la durée d'un contrat si elle était allumée dans le camion avant d'ouvrir la porte.

Correction d'un problème qui faisait que les écrans de caméra vidéo restaient noirs si l'équipement de tête était basculé pendant que l'écran était noir.

Correction d'un problème qui faisait que les écrans de caméra vidéo restaient noirs si le journal était ouvert alors que la caméra se trouvait à l'intérieur d'un mur.

Correction d'un problème qui faisait que le joueur apparaissait dans une partie en tant qu'Amir Kelly avec les cosmétiques par défaut équipés, malgré la sélection d'un autre personnage ou d'autres cosmétiques.

Correction d'un problème qui faisait apparaître l'os dans des cabines de toilettes verrouillées sur les cartes restreintes du lycée Brownstone.

Correction d'un problème qui faisait apparaître la boîte à fusibles dans un endroit inaccessible sur la carte restreinte de la prison.

Correction d'un problème qui cassait les animations du personnage si le joueur changeait d'objet ou lâchait un appareil photo de niveau 1 pendant l'animation d'utilisation.

Correction d'un problème qui faisait que le joueur se retrouvait coincé sur la chaise de la classe 6 du lycée Brownstone.

Correction d'un problème sur les consoles PlayStation 5 et Xbox qui empêchait les joueurs d'utiliser la reconnaissance vocale s'ils étaient préalablement passés de la voix au texte, puis de nouveau à la voix.

Correction d'un problème qui causait la perte d'équipement s'il était placé sur certains barricades des nouvelles cartes restreintes.

Correction d'un problème qui provoquait un double clic sur la sélection du fantôme en difficulté personnalisée lors de l'utilisation d'une manette.

Correction d'un problème qui empêchait la charge des empreintes digitales UV sur le 13 Willow Street et le restaurant Nell's Diner, empêchant la prise de photos.

Correction d'un problème qui faisait que le son d'une porte ne se jouait pas correctement si un fantôme la fermait.

Correction d'un problème qui éteignait les allumeurs si le joueur saisissait une bougie.

Correction d'un problème qui faisait que les photos de profil des joueurs VR étaient vides lorsqu'ils rejoignaient un salon.

Correction d'un problème qui faisait apparaître la patte de singe au mauvais endroit sur la carte restreinte de la prison.

Correction d'un problème pour les joueurs VR où leur équipement de tête pouvait tomber si un autre joueur fermait une porte sur eux.

Correction d'un problème qui faisait changer le propriétaire de l'équipement de tête lorsqu'un joueur sur PC et un joueur en VR interagissaient tous deux avec la même porte.

Correction d'un problème où le joueur pouvait entendre le son de l'ouverture du journal lors de sa mort.

Correction d'un problème qui affichait la mauvaise pièce bloquée sur le polaroid pour la carte restreinte de Point Hope.

Correction d'un problème visuel faisant apparaître une partie du sol de Point Hope en blanc.

Correction d'un problème dans le journal où un type de preuve surligné restait surligné après la fermeture du journal.

Correction d'un problème qui affichait des cartes d'identité de joueur en double sur le tableau du salon lorsque des joueurs rejoignaient une session.

Correction d'un problème visuel avec les vestes sur les modèles de personnages féminins qui affichait des espaces vides dans le cosmétique équipé.

Correction d'un problème qui causait de mauvaises performances sur la carte restreinte du lycée.

Correction d'un problème qui étouffait le son d'un joueur en multijoueur si un autre joueur jetait le microphone parabolique immédiatement après l'avoir allumé.

Correction d'un problème pour empêcher les tricheurs de modifier les valeurs de récompense financière des preuves.

VR : Correction d'un problème affectant les utilisateurs du PSVR2 où le pointeur de l'interface utilisateur était incliné vers le bas, obligeant le joueur à incliner sa main vers le haut pour interagir avec l'interface.

VR : Correction d'un problème affectant le PSVR2 où le personnage du joueur ne se déplaçait pas depuis le centre de l'espace de jeu.

VR : Correction d'un problème qui contorsionnait les cadavres lors de la mort si le joueur avait activé les animations immersives.

Phasmophobia reste disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, pour la somme de 19,50 €.