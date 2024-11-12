Phasmophobia proposera-t-il des crossovers avec d'autres licences horrifiques ? Le studio donne la réponse

Les jeux vidéo ont pris l'habitude de signer des partenariats ces dernières années, pour offrir du contenu original en jeu. Phasmophobia, qui s'y prête plutôt bien, pourrait-il en faire partie ?
Avec l'arrivée de Phasmophobia
sur consoles à la fin du mois d'octobre, la communauté va largement s'agrandir et les développeurs vont pouvoir voir un peu plus grand, potentiellement en s'offrant quelques collaborations. M
ais est-ce réellement l'envie de Kinetic Games, le studio de développement ?
Phasmophobia aura-t-il des crossovers avec d'autres licences ?
Phasmophobia x SOS Fantômes
ou encore une collaboration avec Beetlejuice
seront-ils possibles à l'avenir ? La réponse est plutôt négative, puisque le studio a confirmé qu'il n'était pas très emballé par ces partenariats
.
Asim Tanvir, responsable marketing de Phasmophobia, a déclaré dans un entretien avec VideoGamer
que malgré l'intérêt et surtout la demande de la communauté, il est peu probable que des crossovers soient disponibles à l'aveni
r, comme peut le faire de manière assez fréquente Dead by Daylight
.
Encore une fois, il s'agit de la demande de la base de joueurs, de la communauté, et il s'agit aussi de savoir si cela correspond à notre vision du jeu. Nous ne voulons pas mettre, par exemple, les véritables Ghostbusters dans le jeu. Cela n'aurait aucun sens. Ce n'est pas le changement de ton que nous voulons pour notre jeu, n'est-ce pas ?
Toutefois, Asim Tanvir ne ferme pas la porte à double tour, et reste ouvert pour une éventuelle collaboration à l'avenir, d'autant plus que, selon lui, plusieurs licences pourraient convenir. Mais le studio souhaite pour le moment se concentrer sur l'amélioration de Phasmophobia, qui est, rappelons-le, toujours en accès anticipé.
Phasmophobia est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, et est totalement cross-play
.
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