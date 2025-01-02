Phasmophobia prévoit plusieurs refontes pour 2025

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 02 janvier 2025 à 16h53
Les développeurs de Phasmophobia ont partagé une partie de leur plan pour 2025, comprenant plusieurs refontes majeures, un nouvel objet et bien plus encore.
Phasmophobia prévoit plusieurs refontes pour 2025
Après plus de quatre ans d'existence, Phasmophobia s'apprête à subir une transformation majeure en 2025, après que le titre est arrivé sur console. Le célèbre jeu multijoueur d'enquête paranormale, va réinventer plusieurs aspects de ses contrats pour garder les joueurs sur le qui-vive.

Des changements pour les cartes

Kinetic Games a annoncé une refonte complète de deux lieux emblématiques du jeu, les fermes de Bleasdale et de Grafton. Ces environnements seront repensés avec de nouvelles pièces et un décor revisité, offrant des opportunités inédites pour explorer et affronter des entités plus terrifiantes que jamais, mais aussi apporter un environnement un peu plus soigné.
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Un gameplay enrichi et plus stratégique

Les changements ne s'arrêtent pas là. Désormais, des récompenses seront attribuées en fonction des « captures uniques » réalisées avec les différents outils de l'équipement. Cette mécanique encouragera chaque membre de l'équipe à exploiter l'ensemble de son inventaire, créant ainsi une dynamique plus équilibrée et interactive. Nous disons ainsi au revoir aux différents niveaux des photos, et à l'emplacement dédié dans le journal, qui sera remplacé par l'onglet « Médias ». Les joueurs devront photographier, filmer et enregistrer le plus de choses possible pour encaisser de l'argent.

Parmi les nouveaux équipements, un magnétophone fait son apparition. Il permettra d'enregistrer les bruits ambiants sur le terrain, et plus le joueur reste longtemps dans une zone hantée, plus les sons captés risquent de devenir étranges et inquiétants.

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Ces ajustements seront déployés tout au long de l'année 2025, promettant une expérience à la fois fraîche et effrayante. Les développeurs visent à maintenir l'intérêt des joueurs tout en réintroduisant une dose de peur pour celles et ceux qui connaissent déjà les lieux comme leur poche.
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Phasmophobia reste disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Aucune sortie dans le Game Pass n'est prévue.
Corentin Rimbert

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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