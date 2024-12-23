Phasmophobia est-il dans le Game Pass ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 23 décembre 2024 à 16h24
La communauté se demandent si Phasmophobia est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Phasmophobia est-il dans le Game Pass ?
Disponible dans un premier temps sur PC, Phasmophobia est ensuite apparu sur les différentes consoles de salon, à savoir la PS5 et la Xbox Series, et ce, même s'il est toujours en accès anticipé. Le titre développé par Kinetic Games est très populaire, d'autant plus qu'il est coopératif et permet jusqu'à quatre personnes de jouer ensemble et de partir à la chasse aux fantômes en équipes, pour des aventures uniques. 

De fait, une partie des joueurs se demandent si Phasmophobia est disponible dans le Game Pass.

Phasmophobia  est-il dans le Game Pass ?

De nombreux jeux sortent maintenant dans le Game Pass, permettant à un maximum de personnes de les découvrir plus rapidement à moindres frais. Ce n'est pas le cas ici, comme vous vous en doutez, et Phasmophobia n'est pas non plus disponible dans le Game Pass à la suite d'un ajout. Pas encore en tout cas, étant donné que les portes ne sont pas fermées.

Avec le temps, de nombreux jeux sont apparus dans le catalogue du Game Pass, pour recycler la bibliothèque, et il y a de grandes chances pour que Phasmophobia y soit intégré un jour. Nous ne savons toutefois pas quand cela se fera, si ça se fait. Mais Microsoft pourrait obtenir un accord avec Kinetic Games dans le but de proposer dans son service Phasmophobia.
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Il est possible qu'il faille attendre la fin de l'accès anticipé, pas avant plusieurs mois, avant de voir Phasmophobia dans le Game Pass, sur PC ou consoles.
Rappelons que Phasmophobia met en avant la chasse aux fantômes. Seul ou jusqu'à quatre, vous entrerez dans un lien hanté, et devrez tenter de découvrir face à quelle entité vous êtes. Vous devrez pour cela utiliser les différents objets à votre disposition, mais aussi survivre aux attaques que l'entité lancera.

En attendant l'arrivée de Phasmophobia dans le Game Pass, le titre reste disponible pour la somme de 19,50 €.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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