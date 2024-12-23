La communauté se demandent si Phasmophobia est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.

Phasmophobia est-il dans le Game Pass ?







Please note: Phasmophobia is not joining the Game Pass Catalog, you'll still be required to purchase the game in order to stream it. — Phasmophobia (@PlayPhasmo) November 20, 2024

Disponible dans un premier temps sur PC,est ensuite apparu sur les différentes consoles de salon, à savoir la PS5 et la Xbox Series, et ce, même s'il est toujours en accès anticipé. Le titre développé par Kinetic Games est très populaire, d'autant plus qu'il est coopératif et permet jusqu'à quatre personnes de jouer ensemble et de partir à la chasse aux fantômes en équipes, pour des aventures uniques.De fait, une partie des joueurs se demandent siDe nombreux jeux sortent maintenant dans le Game Pass, permettant à un maximum de personnes de les découvrir plus rapidement à moindres frais. Ce n'est pas le cas ici, comme vous vous en doutez, età la suite d'un ajout. Pas encore en tout cas, étant donné que les portes ne sont pas fermées.Avec le temps, de nombreux jeux sont apparus dans le catalogue du Game Pass, pour recycler la bibliothèque, et il y a de grandes chances pour quey soit intégré un jour. Nous ne savons toutefois pas quand cela se fera, si ça se fait. Mais Microsoft pourrait obtenir un accord avec Kinetic Games dans le but de proposer dans son service Phasmophobia.Il est possible qu'il faille attendre la fin de l'accès anticipé, pas avant plusieurs mois, avant de voir, sur PC ou consoles.Rappelons quemet en avant la chasse aux fantômes. Seul ou jusqu'à quatre, vous entrerez dans un lien hanté, et devrez tenter de découvrir face à quelle entité vous êtes. Vous devrez pour cela utiliser les différents objets à votre disposition, mais aussi survivre aux attaques que l'entité lancera.En attendant l'arrivée de, le titre reste disponible pour la somme de 19,50 €.