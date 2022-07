Phasmophobia présente un peu plus son mode Personnalisé, qui arrive bientôt

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Siest déjà bien complet, le jeu d'horreur continue de s'enrichir, avant sa sortie finale. Les développeurs ont récemment apporté trois nouveaux fantômes, dont le Deogen , et la refonte du camion, mais les joueurs pourront, d'ici quelques semaines, bénéficier d'une nouvelle mise à jour. Celle-ci améliorera certains points tout en ajoutant un nouveau mode de jeu, permettant de personnaliser ses parties, les rendant, par exemple, encore plus difficiles.Grâce au mode Personnalisé,. Par exemple, il sera possible d'apporter quelques changements à la santé mentale, la vitesse de déplacement et durée de sprint ou encore si les items sont perdus lors de la mort ou non. Dans la même idée,, idéal pour mieux les prendre en main. Vous pourrez bien évidemment sauvegarder les paramètres pour lancer plus rapidement une partie personnalisée par la suite.En plus de cela,Nous ne savons toujours pas quand la prochaine mise à jour majeure de Phasmophobia est prévue, mais sachez que Kinetic a indiqué que les phases de test ont débuté et que nous n'aurons probablement pas d'autre preview avant son lancement, qui est assez proche. Cette mise à jour sera également teasée assez vite, toujours selon leurs mots. Phasmophobia reste disponible sur PC, par le biais de Steam, en accès anticipé. N'hésitez pas à consulter nos guides si vous avez besoin d'aide.