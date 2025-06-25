Phasmophobia offre une récompense à tous les joueurs, découvrez comment la récupérer

Pour célébrer l'arrivée de sa nouvelle mise à jour majeure, les développeurs de Phasmophobia ont, pour la première fois, fait le choix de lancer une campagne Twitch Drop, avec une récompense exclusive et gratuite à obtenir.
Les joueurs de Phasmophobia
découvrent, depuis quelques heures, une nouvelle mise à jour importante, Chronicle
. Celle-ci revoit de nombreuses mécaniques pour une expérience encore plus profonde. Mais pour célébrer tout cela et encourager les joueurs à suivre les aventures de la communauté, un joli cadeau est offert aux joueurs.
Le Twitch Drop pour la mise à jour Chronicle de Phasmophobia
C'est la première fois que Kinetic Games propose une telle offre, signe que le contenu est imposant et qu'il s'agit d'un excellent moment pour retourner sur le jeu de chasseurs
, ou tout simplement de faire ses premiers pas sur le titre.
Côté récompense, c'est simple. Tous les joueurs qui suivent les consignes (voir plus bas), obtiendront le Chronicle Foil Badge
, une carte de joueur animée aux couleurs de la mise à jour, qui ne manquera pas de mettre votre profil en avant.
Comment récupérer le Twitch Drop Chronicle de Phasmophobia ?
Kinetic Games ne fait pas dans la démesure et propose un Twitch Drop
assez classique. Pour récupérer cet item et l'ajouter à votre inventaire, il faudra regarder 2 heures un stream diffusant du Phasmophobia
, après avoir lié vos comptes. Cela se passera en deux étapes, laissant le temps à la communauté :
- 24 juin au 1er juillet → En regardant un streamer partenaire de Kinetic Games (dont une partie se trouve ici)
- 1er juillet au 15 juillet → En regardant n'importe quel streamer diffusant du Phasmophobia
Pour lier ses comptes, rien de très difficile. Il suffit de suivre ces quelques étapes :
- Lancez le jeu
- Sur le tableau central (choix des missions) cliquez sur l'icône Twitch
- Cliquez sur le bouton « Connect »
- Allez sur le site Twitch Activate pour activer la liaison avec le code qui vous est donné
- Cliquez sur « Activer »
- Connectez-vous à votre compte Twitch
- Autorisez ensuite l'accès, et vos comptes seront liés
Vous n'aurez plus qu'à regarder 2 heures un stream de Phasmophobia
pour obtenir cette belle carte de joueurs. N'hésitez pas à suivre votre progression via la page des inventaires
.
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