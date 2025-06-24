Phasmophobia Chronicle : Découvrez le patch notes et les nouveautés de la MàJ du 24 juin

Découvrez tous les détails de la nouvelle mise à jour de Phasmophobia, laquelle revoit complètement le système de médias, tout en ajoutant de nouveaux types de preuves.
Une importante mise à jour vient d'être déployée pour les joueurs de Phasmophobia
, sur toutes les plateformes. Celle-ci est l'une des plus importante de l'année, puisqu'elle revoit tout un aspect du jeu, les médias
. De nouvelles preuves sont ajoutées et les joueurs auront besoin d'un temps d'adaptation pour parfaitement maîtriser ces changements.
Par exemple, les joueurs pourront maintenant enregistrer une vidéo, mais aussi un son, qui viendront s'ajouter dans la nouvelle catégorie Médias
. D'autres changements, sur les photos et les fantômes, ont également été faits. Vous pouvez les découvrir dans le patch notes de la mise à jour Chronicle
ci-dessous. Elle est bien sûr disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Phasmophobia sera également adapté en film
.
Patch notes Chronicle du 24 juin de Phasmophobia
MÉDIAS
Le cœur de la mise à jour CHRONICLE est une refonte complète du système de médias dans Phasmophobia. Un tout nouvel équipement ainsi que deux nouveaux types de médias – vidéos et enregistrements sonores – ont été ajoutés. Les défis et les systèmes de progression ont également été repensés.
PHOTOS
En complément de ce qui précède, le système de Photos a été ajusté :
- Le nombre maximum de photos qu'un joueur peut prendre au cours d'une enquête est réduit de dix à cinq.
- Nouveaux types de photos disponibles :
- Lecture EMF sur un détecteur EMF
- Trois formes du fantôme : Physique, D.O.T.S. et Ombre
- Les types de photos suivants sont désormais déplacés vers le média vidéo et ne pourront plus être photographiés :
- Interrupteurs activés
- Mouvements de porte
- Objets lancés
- Interactions du fantôme avec divers objets
VIDÉOS
Le premier nouveau type de média introduit dans CHRONICLE est l'enregistrement vidéo. Grâce à la caméra vidéo, les joueurs peuvent enregistrer des vidéos pendant leurs enquêtes :
Exemples de médias pouvant être enregistrés en vidéo :
- Jusqu'à cinq vidéos par enquête.
- Pour filmer, maintenir la touche « UTILISER » tout en visant la zone désirée. Une icône apparaît alors sur la caméra, indiquant la possibilité d'enregistrer.
- Fantôme en chasse
- Fantôme déclenchant le crucifix
- Orbes fantomatiques
- Objets lancés
- Portes en mouvement
- Fantômes interagissant avec des objets (chaise à bascule, bidons, etc.)
- Source lumineuse brisée
- Fantôme éteignant une bougie ou un feu
- Et d'autres à découvrir !
SONS
Le second nouveau type de média est lié à un nouvel équipement : l'enregistreur sonore. Cet appareil permet de capturer jusqu'à trois sons par contrat, consultables ensuite dans le journal.
L'enregistreur sonore est accessible à partir du niveau 4, les versions Tier 2 et Tier 3 étant débloquées à des niveaux plus élevés.
Exemples de sons enregistrables :
- Sons paranormaux
- Fantôme en chasse
- Événements fantomatiques chantés
- Réponses du Spirit Box
- Et d'autres à découvrir !
CCTV
Le système de vidéosurveillance (CCTV) présent dans le camion a été complètement révisé :
- L'interface CCTV est désormais divisée en trois sections : Caméras CCTV fixes, Caméras vidéo et Caméras frontales.
- Jusqu'à cinq flux vidéo différents peuvent être consultés simultanément.
- Depuis l'interface CCTV, les joueurs peuvent enregistrer des médias vidéo en toute sécurité depuis le camion.
MÉDIAS UNIQUES
Une part importante de cette mise à jour vise à rendre l'expérience plus immersive en réduisant les frustrations lors de la capture des médias :
- Le système de notation par étoiles (1 à 3 étoiles) est remplacé par un système Unique/Doublon.
- La première fois qu'un média spécifique est capturé pendant un contrat, il est considéré comme Unique.
- Les médias identiques capturés ensuite seront marqués comme Doublons et rapporteront moins d'argent et d'expérience.
- Pour une enquête parfaite, il faudra remplir le journal uniquement avec des médias uniques, en plus des exigences habituelles.
- Jusqu'à trois médias capturés peuvent maintenant être supprimés au cours d'une enquête (au lieu de deux précédemment).
RÉCOMPENSES & PROGRESSION
La mise à jour CHRONICLE introduit des modifications aux systèmes globaux de récompenses et de progression :
Récompenses
- Utiliser des équipements de Tiers plus élevés (Caméra Photo, Vidéo, Enregistreur Sonore) octroie un bonus monétaire supplémentaire par média capturé :
- 1 $ pour Tier 2
- 2 $ pour Tier 3
- Toutes les récompenses des médias sont désormais affectées par le multiplicateur de récompenses.
Progression
- L'équipement et ses Tiers respectifs se débloquent désormais plus tôt.
- Les améliorations de Tiers sont désormais débloquées en groupes de deux ou trois, laissant au joueur le choix de sa voie de progression.
- Exemple : Crucifix Tier 3 et Encens Tier 3 débloqués tous deux au niveau 80, au lieu de 90 et 85 auparavant.
- Ces modifications permettent aux joueurs une plus grande liberté dans leur progression, évitant un cheminement linéaire forcé.
DÉFIS & OBJECTIFS OPTIONNELS
Une autre partie de la mise à jour CHRONICLE est la révision des objectifs optionnels et des défis du jeu. Les défis rotatifs restent inchangés, mais nous avons désormais la possibilité d'introduire des défis uniques au cours de l'année. Par exemple :
Ces changements permettront également de remplacer temporairement les défis si un problème apparaît pendant une semaine donnée.
- Défis spécifiques au lancement d'une mise à jour (comme « On Record », actif depuis le 24 juin)
- (La progression du défi « Lights Out! » sera réinitialisée et remplacée par « On Record ».)
- Événements à XP augmentée
- Défis axés sur des équipements spécifiques (Enregistreur sonore, Caméra vidéo, etc.)
Concernant les objectifs optionnels, plusieurs ajustements ont été apportés :
Nouveaux
Bien que l'essentiel de CHRONICLE concerne la refonte des médias, cette mise à jour apporte aussi d'autres changements importants, corrections de bugs et améliorations variées.
- Prendre trois photos uniques avec une caméra photo
- Capturer trois vidéos uniques avec une caméra vidéo
- Enregistrer deux sons paranormaux uniques avec un enregistreur sonore
- Capturer une vidéo du fantôme
NOUVEAUTÉS ADDITIONNELLES
- Amélioration de l'interface utilisateur (menu principal revu, choix de styles de jeu et matériel requis visibles dans la création et la recherche de parties)
- Possibilité de renommer ses difficultés personnalisées
- De nombreux nouveaux sons ajoutés
- Vérifiez vos trophées !
- En VR, possibilité d'attraper les portes depuis n'importe quelle partie de la porte (plus simple)
- Option de sensibilité du curseur virtuel ajoutée (paramètres de jeu)
- Possibilité de revenir à l'écran de récapitulatif post-partie après sa fermeture
- Ajout d'une option d'auto-visée sur manette pour faciliter l'interaction avec les objets
MODIFICATIONS DIVERSES
- Visuel de refroidissement du crucifix après avoir bloqué une chasse
- Les consoles sélectionnent désormais la dernière région choisie plutôt que la plus proche en ping (comme sur PC)
- Phasmophobia peut désormais être lancé sur Steam sans connexion internet
- Augmentation de la chance d'apparition D.O.T.S. pour le Goryo
- La Banshee peut désormais changer de pièce
- En solo, le joueur n'a plus besoin de cliquer sur « prêt »
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