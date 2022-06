Phasmophobia montre le rework de la boutique et le plan de la nouvelle carte

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Depuis son lancement, et malgré certaines périodes plus calmes,. En plus d'ajouter du contenu, que ce soit des entités, des preuves ou encore des items spéciaux, comme les objets maudits , de nombreux points sont améliorés. Récemment, c'est le camion qui a connu un petit lifting, qui sera suivi, ces prochaines semaines, par la boutique. Élément phare du jeu, puisque c'est ici que nous achetons les objets,. De fait, Kinetic Games a travaillé sur cet aspect et vient de partager un aperçu de celle-ci.La bonne nouvelle est. Un gain de temps non négligeable.. Le tout semble plus intuitif et nul doute que la communauté sera ravie de ces changements.Concernant la nouvelle carte, nous savons depuis quelque temps qu'il s'agit de la refonte de l'Asile.et avec un « nombre de pièces a été considérablement réduit par rapport à l'asile actuel ». Kinetic Games affirme toutefois que le terrain de jeu sera assez grand pour que les équipes s'y perdent. Un plan de la carte a également été partagé.Nous ne savons pas encore quand sera publiée cette mise à jour sur, mais nous devrions la voir débarquer assez vite. En attendant, nous rappelons que le jeu d'horreur reste disponible sur Steam, pour la somme de 11,99 €.