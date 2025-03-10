Phasmophobia : MàJ 0.12.0.1, rework de Bleasdale Farmhouse, le patch notes

Les joueurs de Phasmophobia peuvent découvrir une nouvelle mise à jour pour le jeu de fantômes, avec le rework d'une carte emblématique, et quelques autres nouveautés.
Une mise à jour majeure vient d'arriver dans Phasmophobia
. Comme attendu, la Bleasdale Farmhouse accueille son rework
, comme nous l'avions appris il y a quelques jours, tandis que d'autres ajustements et améliorations dans le gameplay ont été effectués.
D'autres choses arriveront dans Phasmophobia ces prochains mois, avec de nombreuses refontes pour faire du jeu de fantômes une expérience encore plus horrifique, comme indiqué dans la feuille de route de 2025
.
Vous pouvez consulter le patch notes de la mise à jour du 10 mars ci-dessous
.
Patch du 10 mars Phasmophobia
Nouveau
- Bleasdale Farmhouse : Bleasdale Farmhouse a été entièrement retravaillée avec une nouvelle disposition, de nouveaux éléments visuels, de nouvelles fonctionnalités environnementales et bien plus encore. Voici quelques exemples :
- Lumières extérieures à détection de mouvement qui peuvent être activées par les joueurs et les fantômes.
- Porte en perles qui bougera lorsqu'un joueur ou un fantôme la traversera.
- Quelque chose de petit et effrayant se faufile dans la maison…
- De nombreux nouveaux objets interactifs pour les fantômes !
- Les fantômes peuvent désormais allumer toutes les sources de feu non liées à l'équipement, comme les cheminées, les feux de camp et les bougies.
- Certaines lumières peuvent désormais être allumées et éteintes avec plusieurs interrupteurs.
- Remarque : Actuellement disponible uniquement sur Bleasdale, mais cette fonctionnalité sera ajoutée à d'autres emplacements au fil du temps.
Changements
- Bleasdale Farmhouse est maintenant classée comme une carte de taille moyenne en raison de sa refonte.
- Point Hope est désormais classé comme une carte de taille moyenne.
- Les pianos trouvés dans les cartes disposent désormais de nouveaux sons d'interaction pour les joueurs et les fantômes.
- L'objectif "Faire souffler une flamme par un fantôme" ne compte désormais que pour l'équipement des joueurs (Firelight T1, T2, T3).
- Les tableaux tombent maintenant de manière plus réaliste.
- Améliorations des performances sur toutes les cartes.
Corrections
Toutes plateformes
- Correction d'un problème provoquant l'apparition de blocs blancs à l'écran lors du chargement d'un contrat en multijoueur.
- Correction de plusieurs questions en espagnol mal interprétées lors de l'utilisation de la planche Ouija avec la reconnaissance vocale.
- Correction de plusieurs problèmes de collision empêchant les joueurs de se déplacer.
Xbox / PlayStation
- Correction d'un problème empêchant les joueurs Xbox de passer l'écran d'initialisation si aucune image de profil de compte n'était définie.
La mise à jour est disponible sur toutes les plateformes, avec une taille de téléchargement relativement modeste.
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