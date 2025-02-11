Phasmophobia dévoile ses plans pour 2025 et au-delà (carte, refonte des personnages, nouveautés majeures...)

Les joueurs l'attendait, et elle est désormais là. La feuille de route pour 2025 et même au-delà de l'excellent jeu d'horreur, Phasmophobia, vient d'être révélée par Kinetic Games.
Après une année 2024 qui aura vu le fameux jeu de chasseur de fantômes progresser de façon fulgurante, en franchissant les 22 millions de copies vendues tout en s'invitant sur PS5 et Xbox Series, les développeurs ne veulent pas s'arrêter en si bon chemin, et souhaitent améliorer encore davantage l'expérience Phasmophobia
.
Si quelques détails avaient déjà été partagés, nous en savons maintenant plus sur les objectifs de l'année, avec plusieurs ajouts et améliorations majeurs
.
Les grandes mises à jour prévues pour 2025
Chronicle Update : une nouvelle façon de collecter les preuves
La première mise à jour majeure de l'année sera la Chronicle Update
, qui modifiera la manière dont les joueurs collectent et archivent les preuves.
- Un nouveau « Media Tab » remplacera l'onglet Photos, permettant aux joueurs de stocker et organiser leurs enregistrements de preuves paranormales (températures anormales, sons étranges, etc.).
- Chaque type de preuve enregistré pour la première fois sera marqué comme « Unique », offrant des récompenses plus élevées à la fin d'un contrat.
- Les preuves en double rapporteront moins de récompenses, encourageant les joueurs à utiliser différents outils pour capturer une plus grande variété de données paranormales.
Refonte des modèles de personnages
Actuellement, les joueurs n'ont que quelques avatars génériques au choix. Kinetic Games prévoit une refonte complète des modèles de personnages
, avec plus de personnalisation possible, notamment au niveau des vêtements.
Une nouvelle carte et des améliorations pour les anciennes
Plus tard dans l'année, Phasmophobia accueillera une nouvelle carte de petite taille
, similaire aux maisons déjà présentes dans le jeu.
En plus de cela, les cartes existantes Bleasdale et Grafton Farmhouses seront complètement retravaillées, comme nous le savions déjà, avec de nouvelles pièces et des changements dans la disposition, rendant les enquêtes encore plus imprévisibles.
Pour le reste et sans grande surprise, Kinetic Games prévoit également des événements spéciaux pour Pâques et Halloween
, qui apporteront du contenu temporaire et des surprises effrayantes, comme ce fut le cas ces dernières années.Enfin, la feuille de route mentionne encore le « Horror 2.0 », prévu pour 2026 et au-delà
. Aucun détail n'a été révélé, mais cette appellation intrigue toujours les joueurs. Refonte des fantômes, nouvelles mécaniques encore plus effrayantes ? Nous en saurons plus ces prochains mois.
Une feuille de route qui fera plaisir aux joueurs, puisque cela prouve que le studio souhaite apporter la meilleure expérience possible. Rendez-vous d'ici quelques semaines pour découvrir la première mise à jour majeure de l'année, la Chronicle Update.
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