Phasmophobia : Les cartes de tarot, comment fonctionnent-elles ? Les détails

Les cartes de tarot dans Phasmophobia

Les différentes cartes de tarot

Le Soleil (The Sun) 5 % de chances d'être tirée Restaure la santé mentale à 100 %.

(The Sun) La Lune (The Moon) 5 % de chances d'être tirée La santé mentale tombe immédiatement à 0%.

(The Moon) La tour (The Tower) 17 % de chances d'être tirée Cause une interaction.

(The Tower) La roue de la fortune (The Wheel of Fortune) 17 % de chances d'être tirée Augmente la santé mentale de 25 %, ou la diminue d'autant, selon la couleur de la flamme.

(The Wheel of Fortune) Le Diable (The Devil) 5 % de chances d'être tirée Déclenche un événement avec le fantôme.

(The Devil) La Grande Prêtresse (The High Priestess) 2 % de chances d'être tirée Un coéquipier choisi aléatoirement est ressuscité.

(The High Priestess) Le pendu (The Hanged Man) 1 % de chances d'être tirée

Le joueur est tué immédiatement.

(The Hanged Man) La Mort (Death) 17 % de chances d'être tirée Cause une chasse.

L'Hermite (The Hermit) 10 % de chances d'être tirée Empêche le fantôme de se déplacer hors de sa pièce pendant un court moment.

(The Hermit) Le Fou (The Fool) 17 % de chances d'être tirée, 100 % lors d'une chasse Apparaît d'abord comme une autre carte, avant de se transformer juste avant de brûler. Cette carte n'a aucun effet sur le joueur.

(The Fool)

Où trouve-t-on les cartes de Tarot ?

Six objets possédés ont été ajoutés àen décembre 2021, lesquels apportent des indices sur votre fantôme, ou, au contraire, vous feront perdre la tête. Parmi ces six objets, cinq sont inédits, comme les, qui sont très énigmatiques pour quiconque ne s'est pas réellement intéressé au sujet.À l'heure où ces lignes sont écrites, nous pouvons comptabiliser. Lorsque vous trouverez un paquet, celui-ci sera composé de 10 cartes aléatoires, sachant qu'une peut se retrouver plusieurs fois dans la pile. Certaines ont des effets positifs lorsqu'elles sont tirées, d'autres négatifs. C'est pour cela qu'il faut les utiliser à bon escient.Concernant les cartes en elles-mêmes, voici celles que vous pourrez tirer et leur taux d'apparition :Ces cartes de tarot font partie des objets possédés et ne se trouvent donc pas dans chaque partie., étant donné qu'un seul de ces objets maudits ne spawn par partie. Ensuite, il faut ouvrir l'œil et faire très attention. Les cartes ont la taille d'un téléphone, mais ont des symboles, ce qui attirera votre œil.Il vous suffit ensuite de les prendre dans votre main et de tirer (avec clic droit) pour voir ce qu'il se passera... Vous pouvez retrouver la liste des objets maudits, et leur utilité, ici Si des changements sont faits sur les cartes de tarot, l'article sera mis à jour.