Phasmophobia : La carte Neil's Diner se dévoile enfin en images, avec une date de sortie

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 octobre 2025 à 15h27
Après un teasing, Kinetic Games lève enfin le voile sur Neil's Diner, la nouvelle carte de Phasmophobia. Les premières images confirment une ambiance rétro et terriblement inquiétante. Une date de sortie a également été partagée.
Phasmophobia : La carte Neil's Diner se dévoile enfin en images, avec une date de sortie
Annoncée il y a quelques mois et très attendue des joueurs, Neil's Diner refait parler d'elle à travers une nouvelle présentation officielle. Dévoilée lors d'un panel spécial à la TwitchCon, la carte s'offre cette fois des visuels inédits qui permettent de découvrir plus en détail son atmosphère rétro et sa direction artistique inspirée des diners américains des années 60, et une date de sortie assez proche dans Phasmophobia.

Un restaurant abandonné au charme macabre

Comme prévu, Neil's Diner proposera un décor de restaurant délabré, figé dans le temps, où les banquettes rouges et les néons défraîchis contrastent avec une ambiance lourde et menaçante. Les nouvelles images montrent des détails particulièrement travaillés comme un comptoir chromé, des tables renversées, une cuisine plongée dans le noir et des couloirs étroits, parfaits pour de nouvelles manifestations paranormales.

Kinetic Games précise que le lieu a été entièrement conçu pour raconter une histoire à travers ses décors, ses objets et sa mise en lumière, renforçant ainsi la narration environnementale du jeu.

Miniature vidéo

Une date de sortie assez proche

Les joueurs de Phasmophobia auront la chance de découvrir la nouvelle carte dès le mois prochain. Neil's Diner arrivera le 11 novembre, par le biais d'une mise à jour, de quoi continuer à maintenir les joueurs actifs après Halloween. Le directeur et développeur principal, Daniel Knight, est d'ailleurs revenu sur la conception de ce nouveau lieu :
Nous avons toujours pensé qu'un diner (restaurant typiquement américain NDLR) serait un cadre idéal pour Phasmophobia. Neil's a été un véritable défi, mais aussi un plaisir à concevoir. Il représente parfaitement la direction que nous voulons donner à nos futures cartes : plus d'histoire, plus de cohérence et davantage de personnalité.
Neil's Diner fera partie des cartes de taille moyenne, comparable à celles des maisons, mais avec une densité de détails bien plus importante. Le studio indique que le lieu comportera plusieurs zones distinctes comme un espace principal, une cuisine, un couloir de service et un parking attenant, toutes propices à la tension et aux manifestations.

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Une nouvelle carte qui s'inscrit dans la refonte globale du jeu

Neil's Diner s'inscrit dans la continuité des refontes déjà effectuées cette année sur Bleasdale et Grafton Farmhouses. Ces mises à jour ont marqué une nouvelle étape dans la modernisation du jeu, notamment grâce à des environnements plus riches et un level design plus narratif.

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Cette nouvelle carte illustre parfaitement la vision de Kinetic Games, celle de faire évoluer Phasmophobia vers une expérience plus immersive et cinématographique, en attendant sa version 1.0 et le lancement du projet Horror 2.0.

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Rendez-vous donc le 11 novembre dans Phasmophobia pour découvrir Neil's Diner et chasser ses fantômes.
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