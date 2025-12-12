Phasmophobia confirme une sortie Switch 2, mais il faudra attendre

C'est officiel, le phénomène de l'horreur coopérative débarque chez Nintendo. Kinetic Games a profité des Game Awards pour confirmer l'arrivée de Phasmophobia sur la future Switch 2. Une excellente nouvelle qui s'accompagne toutefois d'une précision importante concernant la fenêtre de lancement.
L'annonce a fait grand bruit lors de la cérémonie des Game Awards. Kinetic Games a officialisé l'arrivée de son titre phare, Phasmophobia, sur la Nintendo Switch 2
. Pour les amateurs de frissons, c'est la promesse de pouvoir emporter la chasse aux fantômes partout avec soi, bénéficiant des nouvelles capacités techniques de la machine pour gérer les effets de lumière dynamiques essentiels à l'ambiance du jeu.
Une sortie calée sur la version finale
Il faudra cependant s'armer de patience. Le studio a précisé que le lancement sur Switch 2 interviendrait pas avant 2026. Ce choix n'est pas anodin, il correspond à la feuille de route pour le passage du jeu en version 1.0. Actuellement en accès anticipé depuis cinq ans, le titre continue de se peaufiner. Daniel Knight, PDG et directeur du jeu chez Kinetic Games, a partagé son enthousiasme concernant cette étape majeure :
Nous sommes sur un petit nuage de révéler que Phasmophobia arrive sur Nintendo Switch 2. C'est quelque chose que notre communauté et nous tous chez Kinetic Games voulions depuis longtemps, donc nous sommes vraiment heureux que ce secret bien gardé soit enfin révélé. Avec la version 1.0 en bonne voie pour 2026, c'est un moment excitant pour que de nouveaux joueurs découvrent le jeu.
Cette synchronisation assure aux futurs joueurs Nintendo de bénéficier d'une expérience complète et aboutie dès le premier jour, intégrant toutes les améliorations accumulées au fil des années.
Un succès monstre et du contenu à foison
Depuis ses débuts modestes en 2020, Phasmophobia s'est imposé comme une référence incontournable du jeu d'horreur en coopération
, cumulant aujourd'hui plus de 25 millions de ventes à travers le monde sur PC, PlayStation et Xbox. Le principe reste d'une efficacité redoutable : des groupes de quatre chasseurs doivent identifier des entités paranormales dans divers lieux hantés.
La version Switch 2 proposera l'accès aux 14 cartes existantes, y compris la récente Nell's Diner, ajoutée il y a quelques semaines. Enfin, rappelons que l'univers du jeu s'étendra bientôt au cinéma avec une adaptation signée Blumhouse
, prouvant que la licence a largement dépassé le stade du simple phénomène indé pour devenir un pilier de la pop culture horrifique.
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