Phasmophobia : Événement Plaisanterie d'hiver 2024, les détails

Retrouvez toutes les informations de l'événement Plaisanterie d'hiver version 2024 de Phasmophobia, pour progresser parfaitement et maximiser vos récompenses.
Avec le temps, les développeurs de Phasmophobia
ont pris l'habitude de proposer aux joueurs des événements communautaires dans le but de divertir les joueurs et leur offrir un petit challenge supplémentaire, comme c'est notamment le cas pour Halloween. Rebelotte pour la fin de l'année, avec un événement pour Noël.
Puisque tout n'est jamais facile, surtout dans Phasmophobia
, nous vous proposons un guide complet sur l'événement Plaisanterie d'hiver version 2024
, pour tout savoir des choses à faire et des récompenses octroyées aux joueurs.
Événement Plaisanterie d'hiver Phasmophobia 2024
Les défis
L'environnement est modifié pour marquer le coup, avec l'apparition de la neige, d'un sapin de Noël et quelques autres décorations en lien avec les fêtes de fin d'année. Dès maintenant et pour une durée d'un peu plus de deux semaines, les joueurs devront valider quelques défis pour marquer des points, afin de venir à bout du challenge communautaire.
Pour y contribuer, vous allez devoir valider ces trois points essentiels :
- Identifier correctement les fantômes lors de vos parties
- Remplir tous les objectifs optionnels
- Photographier toutes les boîtes de Krampus que vous trouverez dans toutes les cartes de l'événement
Toutes ces actions permettent de faire monter le compteur communautaire, et de progresser parmi les trois étapes de récompenses.
Emplacements des Krampus de Phasmophobia
Comme nous vous le disions, l'environnement est chamboulé, et les cartes sur lesquelles Plaisanterie d'hiver
est disponible possèdent une ambiance bien différente. Nous pouvons jouer à cet événement sur les cartes suivantes :
- Tanglewood
- Point Hope
- Maple Lodge Campsite
- Bleasda Farmhouse
- 13 Willow Street
Sur celles-ci, il sera possible de trouver des boîtes spéciales, similaires à des boîtes à musique XXL
.
Ce sont ces boîtes de Krampus qu'il faut impérativement prendre en photo. Et si vous interagissez avec, vous aurez le droit à une petite animation. Il est toutefois difficile d'indiquer avec précision leur emplacement, étant donné que celui-ci varie à chaque partie
. Il y a cependant plusieurs boîtes de Krampus selon le nombre de joueurs, à différents endroits de la maison ou du lieu. Visitez donc toutes les pièces, et faites également attention à l'entrée. Mais ne vous arrêtez pas au premier que vous trouverez.
Les récompenses de l'événement Plaisanterie d'hiver 2024
Côté récompenses, les développeurs feront plaisir aux joueurs avec :
- Carte d'identité Krampus
- Carte d'identité améliorée
- Trophée Krampus
Quand se termine Plaisanterie d'hiver 2024 dans Phasmophobia ?
Si l'événement est disponible depuis ce 12 décembre, avec une petite mise à jour, il restera disponible durant un peu plus de deux semaines. Tous les défis peuvent être complétés jusqu'au mardi 31 décembre 2024
. Ensuite, Phasmophobia retrouver une ambiance plus « normale ». Rappelons que pour la sortie du titre sur PS5 et Xbox Series, les développeurs ont répondu sur la présence du cross-play et de la cross-progression
.
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