Phasmophobia est un carton sur consoles, le nombre de copies vendues révélé

Phasmophobia est un jeu coopératif d'horreur développé par Kinetic Games, disponible en accès anticipé sur PC depuis 2020 et 2024 sur PS5 et Xbox Series. Incarnez des enquêteurs paranormaux explorant des lieux hantés, identifiez les fantômes avec des équipements réalistes, et survivez aux attaques surnaturelles. Le jeu offre régulièrement du nouveau contenu pour une expérience sans cesse renouvelée.