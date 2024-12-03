Phasmophobia est un carton sur consoles, le nombre de copies vendues révélé

Les développeurs de Phasmophobia ont révélé le nombre de copies vendues depuis la sortie du jeu d'horreur sur consoles, il y a environ un mois. Spoiler : c'est un succès.
Déjà un gros succès sur PC, où il est sorti en septembre 2020 en accès anticipé et a vendu plus de 20 millions de copies écoulées ces quatre dernières années, le lancement du titre sur PS5 et Xbox Series, avec le cross-play, a permis de booster les ventes de Phasmophobia
. Le studio vient d'ailleurs de révéler le nombre d'exemplaires vendus sur consoles, et les chiffres sont excellents
.
Phasmophobia dépasse le million de ventes sur consoles en 35 jours
Kinetic Games célèbre une étape majeure : les versions consoles de Phasmophobia ont dépassé le cap du million d'exemplaires vendus, et ce, seulement 35 jours après le lancement en accès anticipé sur Xbox Series X/S, PlayStation 5 et PS VR2
.
Un succès qui s'étend sur toutes les plateformes
Depuis son lancement initial en accès anticipé sur Steam, Phasmophobia a connu une ascension fulgurante, cumulant près de 22 millions d'exemplaires vendus sur toutes les plateformes
, deux de plus qu'au dernier recensement, avec un million sur PC et un million sur console depuis octobre 2024. Ce jeu d'horreur coopératif, qui plonge les joueurs dans des enquêtes paranormales immersives, continue de séduire grâce à des mises à jour régulières et une communauté fidèle.
Daniel Knight, PDG et développeur en chef de Kinetic Games, attribue cette réussite à la base de joueurs :
Cette réussite incroyable est entièrement due à notre merveilleuse communauté. Franchir ce cap est le plus beau cadeau de Noël que nous aurions pu souhaiter.
Il faut dire que la communauté est particulièrement investie, ce qui a poussé les développeurs à implanter des événements communautaires. Celle-ci grandit au fil du temps, grâce à de nombreuses mises à jour, qui ajoutent du contenu. De nouvelles choses sont d'ailleurs prévues pour 2025. Phasmophobia est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, et est totalement cross-play
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