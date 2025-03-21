Phasmophobia : Carte Bleasdale Farmhouse, tous les emplacements des objets maudits

Retrouvez dans cet article l'emplacement de tous les objets maudits qui peuvent être trouvés sur la carte Bleasdale Farmhouse de Phasmophobia.

Emplacement des objets maudits de la carte Bleasdale Farmhouse dans Phasmophobia

Rez-de-chaussée Boîte de musique Cercle d'invocation Planche Ouija

1er étage Poupée vaudou Patte de singe Miroir hanté

2e étage Cartes de tarot



Boîte de musique à Bleasdale Farmhouse

Cercle d'invocation à Bleasdale Farmhouse

Planche Ouija à Bleasdale Farmhouse

Miroir hanté à Bleasdale Farmhouse

Poupée vaudou à Bleasdale Farmhouse

Patte de singe à Bleasdale Farmhouse

Carte de tarot à Bleasdale Farmhouse











Lesont pris une part importante du gameplay de. Ces derniers peuvent venir apporter un vrai plus à la partie, en donnant notamment des indices sur l'entité, et donc faciliter l'enquête des chasseurs de fantôme.Avec le temps, les joueurs ont appris à jouer avec. Mais les développeurs ont apporté une nouvelle version de la, dans le but de lui donner un petit coup de fraicheur, mais aussi de la réagencer.De fait, il peut être intéressant de regrouper, pour savoir où chercher et donc gagner du temps.Avant toute chose, sachez que, selon la répartition suivante :Pour plus de détails, nous vous indiquons ci-dessous l'emplacement de chacun de ces objets.Rendez-vous dans le salon de thé, qui se trouve dans la première pièce à gauche lorsque vous entrez dans la maison.Allez dans la pièce la plus à gauche de la maison, là où il est parfois possible de remettre l'électricité. Vous le trouverez assez facilement au sol.Allez dans le salon, en face de l'entrée. Vous la trouverez posée sur un canapé, au sol.Les choses se compliquent à l'étage, qui peut ressembler à un immense labyrinthe. Le miroir hanté se trouve dans la première chambre sur la gauche, à partir du couloir.Pour la poupée vaudou, il faudra ressortir de cette chambre, et aller en face, dans l'immense chambre. Elle se trouve posée sur un fauteuil, dans la partie gauche.À partir du couloir, allez dans la pièce au fond à droite. Elle se trouve posée sur un meuble qui fait l'angle du mur.Il faudra se rendre dans le grenier, et le traverser. Vous trouverez un rideau au fond, et derrière une pièce assez étrange. Une table se situe sur votre droite, sur laquelle sont posées les cartes de tarot.Enfin, pour terminer, vous retrouverez dans les images ci-dessous les sept positions des objets maudits qui se trouvent sur la Bleasdale Farmhouse.Phasmophobia est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.