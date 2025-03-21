Phasmophobia : Carte Bleasdale Farmhouse, tous les emplacements des objets maudits

Retrouvez dans cet article l'emplacement de tous les objets maudits qui peuvent être trouvés sur la carte Bleasdale Farmhouse de Phasmophobia.
Les objets maudits
ont pris une part importante du gameplay de Phasmophobia
. Ces derniers peuvent venir apporter un vrai plus à la partie, en donnant notamment des indices sur l'entité, et donc faciliter l'enquête des chasseurs de fantôme.
Avec le temps, les joueurs ont appris à jouer avec. Mais les développeurs ont apporté une nouvelle version de la Bleasdale Farmhouse
, dans le but de lui donner un petit coup de fraicheur, mais aussi de la réagencer.
De fait, il peut être intéressant de regrouper l'emplacement de tous les objets maudits de la carte Bleasdale Farmhouse dans Phasmophobia
, pour savoir où chercher et donc gagner du temps.
Emplacement des objets maudits de la carte Bleasdale Farmhouse dans Phasmophobia
Avant toute chose, sachez que les sept objets maudits se trouvent sur les trois étages
, selon la répartition suivante :
- Rez-de-chaussée
- Boîte de musique
- Cercle d'invocation
- Planche Ouija
- 1er étage
- Poupée vaudou
- Patte de singe
- Miroir hanté
- 2e étage
Pour plus de détails, nous vous indiquons ci-dessous l'emplacement de chacun de ces objets.
Boîte de musique à Bleasdale Farmhouse
Rendez-vous dans le salon de thé, qui se trouve dans la première pièce à gauche lorsque vous entrez dans la maison.
Cercle d'invocation à Bleasdale Farmhouse
Allez dans la pièce la plus à gauche de la maison, là où il est parfois possible de remettre l'électricité. Vous le trouverez assez facilement au sol.
Planche Ouija à Bleasdale Farmhouse
Allez dans le salon, en face de l'entrée. Vous la trouverez posée sur un canapé, au sol.
Miroir hanté à Bleasdale Farmhouse
Les choses se compliquent à l'étage, qui peut ressembler à un immense labyrinthe. Le miroir hanté se trouve dans la première chambre sur la gauche, à partir du couloir.
Poupée vaudou à Bleasdale Farmhouse
Pour la poupée vaudou, il faudra ressortir de cette chambre, et aller en face, dans l'immense chambre. Elle se trouve posée sur un fauteuil, dans la partie gauche.
Patte de singe à Bleasdale Farmhouse
À partir du couloir, allez dans la pièce au fond à droite. Elle se trouve posée sur un meuble qui fait l'angle du mur.
Carte de tarot à Bleasdale Farmhouse
Il faudra se rendre dans le grenier, et le traverser. Vous trouverez un rideau au fond, et derrière une pièce assez étrange. Une table se situe sur votre droite, sur laquelle sont posées les cartes de tarot.
Enfin, pour terminer, vous retrouverez dans les images ci-dessous les sept positions des objets maudits qui se trouvent sur la Bleasdale Farmhouse.
Phasmophobia est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.
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