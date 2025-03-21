Phasmophobia : Carte Bleasdale Farmhouse, tous les emplacements des objets maudits

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 13 août 2025 à 10h47
Retrouvez dans cet article l'emplacement de tous les objets maudits qui peuvent être trouvés sur la carte Bleasdale Farmhouse de Phasmophobia.
Phasmophobia : Carte Bleasdale Farmhouse, tous les emplacements des objets maudits
Les objets maudits ont pris une part importante du gameplay de Phasmophobia. Ces derniers peuvent venir apporter un vrai plus à la partie, en donnant notamment des indices sur l'entité, et donc faciliter l'enquête des chasseurs de fantôme.

Avec le temps, les joueurs ont appris à jouer avec. Mais les développeurs ont apporté une nouvelle version de la Bleasdale Farmhouse, dans le but de lui donner un petit coup de fraicheur, mais aussi de la réagencer. 

De fait, il peut être intéressant de regrouper l'emplacement de tous les objets maudits de la carte Bleasdale Farmhouse dans Phasmophobia, pour savoir où chercher et donc gagner du temps. 

Emplacement des objets maudits de la carte Bleasdale Farmhouse dans Phasmophobia 

Avant toute chose, sachez que les sept objets maudits se trouvent sur les trois étages, selon la répartition suivante :
  • Rez-de-chaussée
    • Boîte de musique
    • Cercle d'invocation
    • Planche Ouija
  • 1er étage
    • Poupée vaudou
    • Patte de singe
    • Miroir hanté
  • 2e étage
    • Cartes de tarot
Pour plus de détails, nous vous indiquons ci-dessous l'emplacement de chacun de ces objets.

Boîte de musique à Bleasdale Farmhouse

Rendez-vous dans le salon de thé, qui se trouve dans la première pièce à gauche lorsque vous entrez dans la maison.

boite-musique

Cercle d'invocation à Bleasdale Farmhouse

Allez dans la pièce la plus à gauche de la maison, là où il est parfois possible de remettre l'électricité. Vous le trouverez assez facilement au sol.

cercle

Planche Ouija à Bleasdale Farmhouse

Allez dans le salon, en face de l'entrée. Vous la trouverez posée sur un canapé, au sol.

ouija

Miroir hanté à Bleasdale Farmhouse

Les choses se compliquent à l'étage, qui peut ressembler à un immense labyrinthe. Le miroir hanté se trouve dans la première chambre sur la gauche, à partir du couloir.

miroir

Poupée vaudou à Bleasdale Farmhouse

Pour la poupée vaudou, il faudra ressortir de cette chambre, et aller en face, dans l'immense chambre. Elle se trouve posée sur un fauteuil, dans la partie gauche.

poupee

Patte de singe à Bleasdale Farmhouse

À partir du couloir, allez dans la pièce au fond à droite. Elle se trouve posée sur un meuble qui fait l'angle du mur.

patte-singe

Carte de tarot à Bleasdale Farmhouse

Il faudra se rendre dans le grenier, et le traverser. Vous trouverez un rideau au fond, et derrière une pièce assez étrange. Une table se situe sur votre droite, sur laquelle sont posées les cartes de tarot.

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Enfin, pour terminer, vous retrouverez dans les images ci-dessous les sept positions des objets maudits qui se trouvent sur la Bleasdale Farmhouse.

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Phasmophobia est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.
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