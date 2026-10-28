Phasmophobia dévoile sa prochaine mise à jour, passe sous Unity 6, et tease la refonte d'une autre carte

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 28 octobre 2026 à 15h19
Kinetic Games prépare une fin d'année chargée pour Phasmophobia avec le déploiement de la mise à jour Resonance. Au programme : passage sous Unity 6, nouveaux équipements et refonte de l'une des cartes les plus cultes.
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Phasmophobia dévoile sa prochaine mise à jour, passe sous Unity 6, et tease la refonte d'une autre carte

Les développeurs de Kinetic Games viennent de lever le voile sur l'avenir de Phasmophobia à travers un long carnet de développement. L'information majeure reste la fusion de deux mises à jour très attendues en un seul et même patch massif baptisé Resonance, prévu pour la fin du mois de novembre. Cette décision vise à fluidifier le déploiement des nouveautés tout en assurant une meilleure stabilité globale du titre.

La mise à jour Resonance bouleverse l'équipement

L'arsenal des chasseurs de fantômes va s'enrichir avec l'arrivée des baguettes de sourcier. Cet outil inédit a été pensé pour faciliter la localisation de l'os maudit, une tâche souvent fastidieuse sur les cartes les plus vastes, et encore plus lorsque nous jouons en solo ou à deux. Selon le niveau d'amélioration de l'objet, les joueurs obtiendront une simple direction ou une localisation extrêmement précise, incluant l'étage exact.

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En parallèle, le capteur sonore subit une refonte majeure pour redevenir un indispensable. Son interface affichera désormais des icônes distinctes selon la nature du bruit capté, permettant même de déduire la vitesse de déplacement de l'entité pendant une chasse.

Une reconnaissance vocale enrichie

L'interaction par la voix franchit également une nouvelle étape. Il sera bientôt possible d'ordonner directement au fantôme d'interagir avec son environnement, comme manipuler des portes ou jeter des objets. Pour guider les joueurs, une nouvelle page fera son apparition dans le journal de bord.

Une liste des phrases utilisables sera ajoutée au journal, fini de crier dans le vide en espérant avoir juste, explique le studio.

Phasmophobia dévoile sa prochaine mise à jour, passera sous Unity 6, et tease la refonte d'une autre carte

Un bond technologique majeur avec Unity 6

L'autre grand pilier de cette mise à jour Resonance est la transition tant attendue vers le moteur Unity 6. Ce changement d'architecture promet de résoudre une grande partie des crashs et des fuites de mémoire signalés par la communauté. Les performances globales devraient s'en trouver grandement améliorées, que ce soit au niveau du processeur ou de la carte graphique.

Visuellement, le jeu franchit également un palier. Le nouveau moteur permet une gestion de l'éclairage beaucoup plus réaliste, renforçant l'immersion et le sentiment d'angoisse. Les développeurs en profitent pour intégrer de nombreux paramètres d'accessibilité, notamment des filtres pour différentes formes de daltonisme, garantissant ainsi que chaque enquêteur puisse profiter de l'expérience dans des conditions optimales.

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Modération, Xbox Play Anywhere et refontes à venir

La route vers la version finale, prévue pour fin 2027, passe aussi par l'assainissement de la communauté. Un nouveau système d'avertissement en jeu fera son apparition, notifiant les joueurs en cas de violation du code de conduite avant de procéder à un bannissement.

Du côté de l'écosystème Microsoft, le titre intègre le programme Xbox Play Anywhere. Les possesseurs du jeu sur les consoles de la firme pourront ainsi poursuivre leurs enquêtes sur PC sans frais supplémentaires.

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Enfin, si la refonte visuelle des personnages a été repoussée pour garantir la stabilité du patch Resonance, le studio confirme que la célèbre carte 42 Edgefield Road bénéficiera bien de sa refonte totale d'ici la fin de l'année. De quoi donner des sueurs froides aux vétérans de la première heure, et de redécouvrir la carte avec de nouveaux assets, et probablement une nouvelle disposition.

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