Phasmophobia déploie son énorme mise à jour d'Halloween pour fêter un cap historique

Le phénomène de l'horreur coopérative Phasmophobia vient de franchir un cap vertigineux. Avec 30 millions d'exemplaires vendus depuis son lancement en accès anticipé, le titre de Kinetic Games célèbre cette réussite en relançant son terrifiant événement d'Halloween, Crimson Eye, rempli de défis inédits.

Phasmophobia n'en finit plus de conquérir son public. Né comme un modeste projet solo dans la chambre de son créateur, le jeu de chasse aux fantômes vient de franchir une barre symbolique impressionnante. Kinetic Games a en effet annoncé que son titre avait dépassé les 30 millions de ventes à travers le monde, sur PC et consoles, depuis son arrivée en accès anticipé en 2020. Un succès retentissant qui s'accompagne du retour très attendu de l'événement saisonnier d'Halloween.

Un événement Crimson Eye plus punitif

Le mois d'octobre est toujours une période charnière pour les amateurs de frissons, et Phasmophobia ne déroge, bien évidemment, pas à la règle. Jusqu'au 1er novembre, les joueurs peuvent plonger dans l'événement Crimson Eye. Cette année, les conditions de la lune de sang font leur grand retour avec des mécaniques qui mettront les nerfs des enquêteurs à rude épreuve. Sur une sélection de cartes en rotation quotidienne, la vitesse des entités est décuplée et la santé mentale des joueurs chute drastiquement. En contrepartie de cette difficulté accrue, les chasseurs de fantômes les plus courageux profiteront de récompenses bien plus généreuses.







Les objectifs communautaires et personnels permettront de débloquer divers éléments cosmétiques, comme des badges, des trophées et des charmes inédits. L'événement s'articule également autour de temps forts, notamment des récompenses doublées mi-octobre et le retour de l'initiative caritative Ghost Hunts 4 Hearts à la fin du mois, destinée à soutenir une association médicale américaine.

De l'ombre à la lumière pour Kinetic Games

Comme dit plus haut, le chemin parcouru par le studio britannique force le respect. Daniel Knight, directeur du jeu, n'a pas caché son émotion face à l'ampleur du phénomène.

Tant de choses ont changé depuis que j'ai commencé à créer Phasmophobia tout seul chez mes parents. Mon objectif initial était de vendre 1000 unités la première année, il est donc difficile de croire que nous en célébrons 30 millions. Je suis tellement reconnaissant envers tous ceux qui ont joué, et envers l'équipe qui a travaillé à mes côtés.

Fort de cette réussite colossale, Kinetic Games voit désormais plus loin. Le studio a récemment lancé sa propre branche d'édition, Kinetic Publishing, afin d'accompagner d'autres développeurs indépendants. Le premier titre soutenu, un simulateur spatial nommé Contact Protocol, est prévu pour le printemps 2027.

Le cap de la version finale en ligne de mire

Si le jeu a bénéficié de nombreuses mises à jour d'envergure cette année, améliorant grandement l'expérience utilisateur et les modèles des personnages, le regard se tourne désormais vers l'avenir. L'équipe de développement prépare activement le lancement de la version 1.0 de Phasmophobia, espérée pour la seconde moitié de l'année 2027.

Dès l'an prochain, les développeurs partageront des aperçus des refontes majeures prévues pour le design des fantômes et le gameplay dans son ensemble. En attendant cette sortie, les enquêteurs de l'étrange ont de quoi s'occuper dans les couloirs sombres de l'événement Crimson Eye.