Phasmophobia dévoile la Cursed Possessions Update et sa date de sortie

Quand sort la mise à jour la Cursed Possessions ?

Poupée vaudou

Cercle d'invocation

Boîte à musique

Cartes de tarot

Christmas has come early!



Our new cursed possessions update is out this Friday! #Phasmophobia pic.twitter.com/IDIGPPzafW — Phasmophobia (@KineticGame) December 8, 2021

Teasée à la fin du mois de novembre, avec comme nom « Christmas Update »,. Nous avons un nom et une date de sortie pour la dernière mise à jour de l'année, qui ajoutera son lot de contenu pour varier encore plus les parties.Ainsi,. Les détails ne sont pas tous connus, mais nous avons un aperçu de ce qui sera apporté. Ainsi, nous aurons le droit à de nouvelles questions pour la planche Ouija, et certains fantômes seront mis à jour pour équilibrer leur difficulté. Concernant le contenu, voici ce qui sera apporté :Ces ajouts font partie de la catégorie « possessions maudites » et auront un certain effet sur le déroulement de la partie, mais nous ne savons pas encore comment. Kinetic Games nous en dira plus en partageant le patch notes, au moment de la publication de la mise à jour, que nous vous relaierons, bien évidemment.Rappelons queest pour le moment uniquement disponible sur PC, en accès anticipé. Sa version finale ne devrait pas arriver avant fin 2022, au plus tôt.