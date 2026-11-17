Le célèbre jeu de chasse aux fantômes Phasmophobia déploiera sa mise à jour majeure baptisée Resonance le 24 novembre. Au programme, un passage très attendu sous le moteur Unity 6, de nouveaux équipements inédits et des améliorations techniques qui promettent de renforcer l'immersion des enquêteurs du paranormal.

Kinetic Games vient d'annoncer la date de sortie de la prochaine grande mise à jour de Phasmophobia. Intitulée Resonance, cette nouvelle version sera disponible dès le 24 novembre sur toutes les plateformes. Elle promet de transformer l'expérience des chasseurs de fantômes grâce à l'intégration de nouveaux outils d'investigation et à une refonte technique majeure liée au passage vers le moteur Unity 6.

De nouveaux outils pour traquer le paranormal

Comme cela avait été dit lors de son annonce, l'objectif principal de Kinetic Games avec Resonance est de rendre les enquêtes plus immersives et interactives. Pour y parvenir, les développeurs introduisent de nouveaux équipements, à commencer par les baguettes de sourcier. Ces outils divinatoires permettront aux joueurs de localiser plus facilement les os cachés, une nouveauté particulièrement utile dans les cartes vastes comme le lycée Brownstone. Selon le niveau de l'objet, la précision sera accrue. Le troisième niveau des baguettes permettra même d'indiquer l'étage exact où se trouve la preuve.











L'interface du capteur sonore bénéficie également d'une refonte complète. Les enquêteurs auront accès à une carte retravaillée pour mieux identifier la source des bruits. De nouvelles icônes préciseront si un son est continu ou ponctuel, offrant ainsi des indices précieux sur la vitesse de déplacement de l'entité et, par extension, sur sa nature.

Des interactions vocales enrichies et une gestion des cartes repensée

La reconnaissance vocale, élément central de l'angoisse dans Phasmophobia, s'étoffe avec de nouvelles commandes. Les joueurs pourront désormais demander directement aux esprits d'interagir avec leur environnement, comme manipuler des portes, actionner des interrupteurs ou lancer des objets à proximité. Une liste des phrases utilisables sera ajoutée au journal de bord pour faciliter ces nouvelles interactions.

Du côté de la sélection des missions, une fonctionnalité de personnalisation des cartes fait son apparition. Il sera possible de créer sa propre sélection de lieux pour les tirages aléatoires. De nouveaux raccourcis permettront de filtrer rapidement les cartes par taille, remplaçant l'ancien système de la photo polaroïd par une nouvelle icône de dé.

Le grand saut vers Unity 6

La mise à jour Resonance marque une étape technique cruciale pour le titre avec la transition vers le moteur Unity 6. Ce changement apporte des améliorations notables, notamment un système d'éclairage plus réaliste qui devrait renforcer l'atmosphère oppressante du jeu. Les développeurs promettent également une meilleure stabilité globale.

Nous voulons nous assurer que chaque objet de l'équipement de nos chasseurs de fantômes puisse apporter le plus de valeur possible lors des enquêtes. Resonance apporte également le passage de Phasmophobia à Unity 6. Bien que cette transition soit avant tout une mise à niveau technique, elle nous a permis de mettre en œuvre des améliorations majeures de l'éclairage pour rendre le jeu encore plus immersif.

De nouvelles options d'accessibilité sont aussi au programme, incluant des réglages pour le daltonisme et des ajustements visuels pour la réalité virtuelle. Enfin, l'équipe de développement a profité de cette mise à jour pour corriger de nombreux bugs signalés par la communauté et intégrer un nouveau système d'avertissement pour lutter contre les comportements toxiques avant d'appliquer des bannissements. Le patch notes sera publié en parallèle de la sortie de la mise à jour, le 24 novembre.

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Phasmophobia reste disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, pour la somme de 19,50 €.