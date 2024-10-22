Halloween : 10 jeux horrifiques à découvrir absolument

Si vous désirez jouer tout en frissonnant d'horreur pour Halloween, voici une sélection de jeux qui devrait vous faire trembler de peur.

Les jeux d'horreur à faire durant la fête d'Halloween

Until Dawn





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The Quarry

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Observer





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Silent Hill 2 Remake

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The Evil Within 2





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Layers of Fear

Jouez à Layers of Fear sur PC



Phasmophobia

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Outlast





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Alien: Isolation





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Resident Evil Village

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Autres jeux à parcourir pour Halloween

The Callisto Protocol

Amnesia

Little Nightmares 1

Little Nightmares 2

Dead by Daylight

The Dark Pictures Anthology (tous les opus)

Alone in the Dark

Alan Wake

Hunt: Showdown 1896

Halloween est une fête bien spécifique, célébrée dans le monde entier, et ce, de diverses façons., en solo ou bien avec leurs amis, tout en dégustant un bon plat et, bien évidemment... des bonbons. Cependant,Fort heureusement pour vous, nous avons bravé les dangers et fait face à des horreurs sans nom afin de vous proposerDéveloppé par Supermassive Games ainsi qu'édité par Sony, Until Dawn, qui est sorti en 2015, est catégorisé comme un jeu d'action-aventure narratif et survival horror. Sur le titre, les joueurs et les joueuses incarnent à tour de rôle plusieurs personnages, soient des amis de Joshua Washington. L'histoire se déroule dans le chalet familial de ce dernier, qui est situé au Canada. Le lieu n'a, en réalité, rien d'anodin car c'est à cet endroit que les deux sœurs jumelles de Joshua, nommées Hannah et Beth, ont disparu, un an auparavant. De retour dans le chalet, le groupe d'amis va alors passer une nuit qu'ils ne pourront oublier de sitôt.Côté gameplay, Until Dawn est un jeu à choix, signifiant ainsi que toutes les décisions précises par les joueurs ont un impact sur le reste de l'aventure. En outre, le titre de Supermassive Games propose son lot de QTE, à effectuer au bon moment. Until Dawn a été salué par la critique à sa sortie en 2015 et a même bénéficié d'une version remasterisée, avec notamment des graphismes améliorés, qui est disponible depuis le 4 octobre 2024 sur PC et PS5.Digne des slasher des années 80, The Quarry, qui est développé par Supermassive Games et édité par 2K Games, est un jeu d'horreur cinématographique et interactif, dans la lignée d'Until Dawn. Le jeu nous invite à contrôler divers personnages, tous moniteurs au camp de vacances Hackett's Quarry. Alors que les enfants sont repartis chez eux, les moniteurs restent sur place une nuit de plus afin de faire la fête. Toutefois, les célébrations tournent court et se transforment très vite en cauchemar.Tout comme Until Dawn, The Quarry est une expérience vidéoludique proposant quelques QTE mais exige principalement d'effectuer des choix, pouvant avoir de terribles conséquences pour les jeunes moniteurs. Disponible depuis 2022, The Quarry est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.Rangé dans la catégorie des jeux d'horreur psychologique, Observer, développé par Bloober Team et édité par Aspyr, est arrivé en 2017 sur PC, PS4 et Xbox One. Incarnant l'enquêter et Observeur Daniel Lazarski, les joueurs et les joueuses doivent faire la lumière sur une affaire et trouver un tueur. C'est en piratant l'esprit des suspects grâce à un appareil nommé Mange-rêve que nous collectons des preuves, tout en revivant leurs derniers moments. L'histoire d'Observer prend place en 2084, dans un futur marqué par une épidémie numérique, l'anéantissement de l'Orient ainsi que de l'Occident et surtout par la prise de contrôle de corporations.Observer s'est doté d'une version améliorée, soit Observer: System Redux, en 2020. Celle-ci a apporté de nouvelles mécaniques de jeu, de nouveaux secrets et une pléthore d'améliorations, notamment pour la discrétion. Sans oublier, des textures améliorées, de nouvelles animations, le Ray Tracing et la résolution 4K.Disponible depuis le début du mois d'octobre 2024 sur PC ainsi que sur PS5, Silent Hill 2 Remake est un jeu d'horreur psychologique, qui bénéficie notamment de graphismes plus poussés et de nouvelles ambiances sonores par rapport au jeu original, sorti en 2011 sur PS2.Nous y suivons les aventures de James Sunderland, qui se rend à Silent Hill, après avoir reçu une lettre de sa femme, décédée il y a plusieurs années. Là-bas, le protagoniste devra faire face à des monstres des plus effrayants (dont le fameux Pyramid Head) afin de résoudre ce mystère. Le remake de Silent Hill 2 comporte quelques nouveautés, comme de nouveaux lieux à explorer, et propose un nouveau point de vue, grâce à une caméra à l'épaule (ce qui n'était pas le cas sur le titre de 2001).Sorti à la fin de l'année 2017, The Evil Within 2, qui est développé par Tango Gameworks et édité par Bethesda Softworks, est la suite du tout premier opus, paru en 2014. Dans ce survival horror en vue à la troisième personne, la communauté retrouve Sebastian Castellanos en tant que personnage jouable. L'histoire, qui se déroule trois ans après les événements du premier jeu, nous invite à retourner dans le monde cauchemardesque et empli de créatures effroyables, nommé STEM. La raison ? Sebastian Castellanos espère bien y retrouver sa fille et la libérer de ce système.Côté gameplay, les joueurs et les joueuses peuvent opter pour une approche discrète ou bien foncer dans le tas, pour éliminer tous les obstacles horribles qui se dresseront sur leur chemin, et ce, à condition de faire attention à leur réserve de munitions. Moins linéaire que son prédécesseur et possédant un gameplay plus fourni, The Evil Within 2 a eu le droit à de bonnes notes de la part de la presse spécialisée, à son lancement.Layers of Fear premier du nom, de Bloober Team, est arrivé dans nos contrées vertes en février 2016, notamment sur PS4, Xbox One et PC. Sur le titre, dont la vue est à la première personne, nous sommes aux commandes d'un peintre, habitant dans un manoir de l'ère victorienne et devant finaliser son chef-d'œuvre. Malheureusement, cela ne sera pas aussi simple car à mesure que les coups de pinceau touchent la toile, le protagoniste sombre progressivement dans la folie, est frappé par ses peurs et victimes d'hallucinations ou phénomènes inexplicables. De plus, en avançant, les casse-tête proposés deviennent de plus en plus difficiles.Sur Layers of Fear, l'objectif sous-jacent est de découvrir le passé du peintre, qui est loin d'être très joyeux (et encore, c'est peu dire). Pour cela, les joueurs et les joueuses parcourent le manoir, qui a la fâcheuse tendance de changer d'apparence, au gré de la folie et psychose du peintre. Layers of Fear, qui a été salué pour son écriture, propose ainsi une expérience et un gameplay mêlant exploration, contemplation et narration, pour un tout des plus horrifiques.Disponible en accès anticipé depuis 2020, Phasmophobia est un jeu d'horreur coopératif, dans lequel vous êtes un chasseur de fantôme. Vous disposez de plusieurs objets pour mener votre enquête dans un lieu (une maison, un hôpital, une prison...). En fonction des indices que vous allez découvrir, vous pourrez progresser en éliminant les entités pour enfin trouver celle qui hante le lieu.S'il est jouable en solo, Phasmophobia trouve son charme dans son aspect coopérative, puisque les joueurs pourront mener l'enquête plus vite, mais aussi se faire des petites frayeurs pour s'amuser. Le titre arrive d'ailleurs sur PS5 et Xbox Series ce 29 octobre.Outlast est un jeu d'horreur en vue à la première personne, développé par Red Barrels. Le joueur incarne Miles Upshur, un journaliste enquêtant sur l'asile de Mount Massive, où des expériences inhumaines sont menées. Armé uniquement d'une caméra pour voir dans l'obscurité, le joueur doit éviter des ennemis mortels sans pouvoir se défendre, en se cachant ou en fuyant.L'ambiance terrifiante et l'absence de moyens de combat intensifient la tension, offrant une expérience immersive et stressante, parfait pour profiter au mieux d'Halloween.Au fil des années, Alien: Isolation est devenu un cador du genre horreur, à tel point que Creative Assembly a récemment officialisé une suite, ce qui n'a pas manqué de ravir la communauté.15 ans après les événements du film Alien, vous vous retrouvez, en tant que Amanda Ripley, fille d'Ellen, dans un vaisseau pour tenter d'en apprendre plus sur sa disparition. Évidemment, le terrifiant xénomorphe sera de la partie pour venir faire monter la pression, à mesure que vous allez explorer le vaisseau, et découvrir les terribles secrets sur ce qui est arrivé à l'équipage de USCSS Nostromo.À retrouver sur la plupart des plateformes de jeu, et ce, depuis 2021, Resident Evil Village, de Capcom, est un jeu d'horreur faisant suite à Resident Evil 7: Biohazard. Le scénario de cet opus se place plusieurs années après l'histoire de Resident Evil 7: Biohazard : les joueurs et les joueuses sont aux commandes d'Ethan Winters, qui se retrouve dans un village peuplé de créatures plus effrayantes les unes que les autres, dont Lady Dimitrescu et ses trois filles.À sa sortie, Resident Evil Village a reçu de bonnes notes de la part des rédactions spécialisées et possède le score 84 sur Metacritic. Le titre a eu le droit, en octobre 2022, a un DL, qui est baptisé « Shadows of Rose » dans la langue de Shakespeare et qui nous invite à incarner Rose Winters, la fille d'Ethan.Comme dit précédemment, il existe bien d'autres jeux qui pourraient rentrer dans le listing disponible ci-dessus. C'est pourquoi nous ne pouvions pas finir sur cette sélection sans en mentionner d'autres. Voici donc