Phantom Blade Zero déploie son premier correctif, avec des fonctionnalités et des ajustements

Moins d'une semaine après sa sortie, Phantom Blade Zero accueille son premier correctif, la version 1.0302256, dans le but de résoudre les plus gros soucis, équilibrer certains points et répondre aux premières attentes des joueurs.

Après une sortie spectaculaire, ayant réuni 4 millions de joueurs en l'espace de 72 heures, il est temps de passer à l'amélioration avec le premier correctif. Bien que les problèmes ne soient pas si important, Phantom Blade Zero a tout de même besoin de petites améliorations, que S-GAME Studio vient d'implanter ce 4 novembre, sur PC et PS5. Vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 1.0302256 ci-dessous.

Patch 1.0302256 de PBZ Nouvelles fonctionnalités Ajout des options « Intensité du son d'impact » et « Intensité du son de l'impact des coups » dans les paramètres audio.

[PC] Ajout de la prise en charge de la réattribution de la touche « Interagir / Parler » pour le clavier et la manette. Améliorations et ajustements Amélioration des performances dans certaines zones.

Ajustement du comportement en combat de certains boss et ennemis, ainsi que de la fonctionnalité de certains mécanismes environnementaux.

Réduction de la fréquence des attaques de saisie utilisées par Hua, Fiancée mortelle dans les difficultés Voyageur et Pionnier. Les autres paramètres de difficulté ne sont pas affectés.

Amélioration du retour d'impact des armes et ajustement du volume de certains effets sonores et dialogues.

Mise à jour des descriptions d'armes, de certaines descriptions de compétences et des icônes de boutons de manette.

[PC] Mise à jour du processus de compilation des shaders pour réduire considérablement les temps de démarrage. Les shaders de lancer de rayons ne seront plus compilés par défaut au démarrage. Les joueurs qui avaient précédemment désactivé le lancer de rayons devront recompiler les shaders lors de leur premier lancement après l'installation de ce patch. Il s'agit d'un processus unique qui ne devrait prendre que peu de temps. Les joueurs qui avaient précédemment activé le lancer de rayons peuvent commencer à jouer sans recompiler les shaders. Si vous activez le lancer de rayons dans les paramètres, les shaders de lancer de rayons requis seront compilés séparément lors du prochain redémarrage du jeu.

[PC] Réduction des saccades pouvant survenir lors de l'utilisation d'une manette connectée en Bluetooth.

[PC] NVIDIA Reflex fonctionne désormais lorsqu'il est défini sur « Auto » avec la synchronisation verticale activée. Corrections de bugs Correction de problèmes pouvant empêcher la progression dans certaines conditions.

Correction de problèmes environnementaux pouvant entraîner le blocage du personnage du joueur.

Correction de divers problèmes liés aux cinématiques et aux graphismes.

Correction de plusieurs problèmes liés au combat.

Correction d'un problème qui entraînait un affichage incorrect des cheveux des personnages sur certaines cartes graphiques AMD avec des versions de pilotes spécifiques.

Phantom Blade Zero est disponible sur PC et PS5, et aucune sortie sur Xbox Series n'est au programme. Vous pouvez d'ores et déjà l'obtenir à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :