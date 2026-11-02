Phantom Blade Zero confirme son succès, avec des premiers chiffres de ventes fous

Le nouveau jeu d'action de S-Game réalise un démarrage exceptionnel. En seulement 72 heures, Phantom Blade Zero a franchi le cap des quatre millions d'exemplaires vendus. Ce succès phénoménal s'accompagne d'un record de fréquentation impressionnant sur Steam.

En l'espace de seulement trois jours, Phantom Blade Zero a franchi une barre symbolique majeure dans l'industrie vidéoludique. Le jeu d'action a en effet trouvé preneur auprès de 4 millions de joueurs à travers le monde. Cette performance spectaculaire vient couronner une campagne de pré-lancement déjà très prometteuse. Au mois de septembre, la production avait cumulé plus de trois millions d'ajouts dans les listes de souhaits sur PC et PS5.

Une place de choix dans l'histoire de Steam

Le succès commercial de cette nouvelle licence s'accompagne d'une affluence record. Sur Steam, le titre a rassemblé jusqu'à 833 921 joueurs en simultané. Cette statistique vertigineuse propulse directement le jeu à la quatorzième place des titres les plus joués de toute l'histoire de Steam, mais aussi la meilleure performance de l'année 2026.

Bien que ces chiffres restent inférieurs au phénomène Black Myth: Wukong, développé par Game Science, qui avait atteint les dix millions de ventes en quatre jours, et qui reste à ce jour le jeu solo ayant réuni le plus de joueurs sur la plateforme, l'exploit de S-Game demeure remarquable. Le jeu surpasse d'ailleurs largement d'autres productions sorties ces dernières semaines comme Control Resonant, Onimusha: Way of the Sword ou encore The Blood of Dawnwalker. Il s'agit d'une véritable prouesse pour une franchise qui partait avec un déficit de notoriété auprès du grand public, mais bien aidé par le public asiatique.

Classement des jeux ayant réuni le plus de joueurs sur Steam à date.

À l'instar de Black Myth: Wukong, qui va d'ailleurs recevoir une suite, Black Myth: Zhong Kui, les joueurs asiatiques et principalement Chinois ont été nombreux à tenter l'expérience, puisque Phantom Blade Zero est développé par un studio chinois, lesquels sont de plus en plus nombreux à se lancer dans des expériences solo dédiées à tous les joueurs, pour tenter de toucher la communauté occidentale, et cela semble fonctionner.

Reste à voir si le bouche à oreille continuera, et si le succès ne faiblira pas à l'approche de Grand Theft Auto VI, le 19 novembre, notamment sur PS5.











Phantom Blade Zero est disponible sur PC et PS5, et aucune sortie sur Xbox Series n'est au programme. Vous pouvez d'ores et déjà l'obtenir à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :