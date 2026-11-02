Phantom Blade Zero confirme son succès, avec des premiers chiffres de ventes fous

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 02 novembre 2026 à 11h08
Le nouveau jeu d'action de S-Game réalise un démarrage exceptionnel. En seulement 72 heures, Phantom Blade Zero a franchi le cap des quatre millions d'exemplaires vendus. Ce succès phénoménal s'accompagne d'un record de fréquentation impressionnant sur Steam.
Ajouter aux sources préférées
Phantom Blade Zero confirme son succès, avec des premiers chiffres de ventes fous

En l'espace de seulement trois jours, Phantom Blade Zero a franchi une barre symbolique majeure dans l'industrie vidéoludique. Le jeu d'action a en effet trouvé preneur auprès de 4 millions de joueurs à travers le monde. Cette performance spectaculaire vient couronner une campagne de pré-lancement déjà très prometteuse. Au mois de septembre, la production avait cumulé plus de trois millions d'ajouts dans les listes de souhaits sur PC et PS5. 

Une place de choix dans l'histoire de Steam

Le succès commercial de cette nouvelle licence s'accompagne d'une affluence record. Sur Steam, le titre a rassemblé jusqu'à 833 921 joueurs en simultané. Cette statistique vertigineuse propulse directement le jeu à la quatorzième place des titres les plus joués de toute l'histoire de Steam, mais aussi la meilleure performance de l'année 2026.

Bien que ces chiffres restent inférieurs au phénomène Black Myth: Wukong, développé par Game Science, qui avait atteint les dix millions de ventes en quatre jours, et qui reste à ce jour le jeu solo ayant réuni le plus de joueurs sur la plateforme, l'exploit de S-Game demeure remarquable. Le jeu surpasse d'ailleurs largement d'autres productions sorties ces dernières semaines comme Control Resonant, Onimusha: Way of the Sword ou encore The Blood of Dawnwalker. Il s'agit d'une véritable prouesse pour une franchise qui partait avec un déficit de notoriété auprès du grand public, mais bien aidé par le public asiatique.

classement-jeux-succes-steam
Classement des jeux ayant réuni le plus de joueurs sur Steam à date.

À l'instar de Black Myth: Wukong, qui va d'ailleurs recevoir une suite, Black Myth: Zhong Kuiles joueurs asiatiques et principalement Chinois ont été nombreux à tenter l'expérience, puisque Phantom Blade Zero est développé par un studio chinois, lesquels sont de plus en plus nombreux à se lancer dans des expériences solo dédiées à tous les joueurs, pour tenter de toucher la communauté occidentale, et cela semble fonctionner.

Reste à voir si le bouche à oreille continuera, et si le succès ne faiblira pas à l'approche de Grand Theft Auto VI, le 19 novembre, notamment sur PS5. 

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Phantom Blade Zero est disponible sur PC et PS5, et aucune sortie sur Xbox Series n'est au programme. Vous pouvez d'ores et déjà l'obtenir à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :

  • PC
    • Édition Standard45,99 € au lieu de 60 €, soit 23 % de réduction.
    • Édition Deluxe45,99 € au lieu de 60 €, soit 23 % de réduction.
  • PlayStation
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 46,99 € au lieu de 50 €, soit 6 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 20 €19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Phantom Blade Zero : Carte (map) interactive
Phantom Blade Zero 30 octobre 2026

Phantom Blade Zero : Carte (map) interactive

L'utilisation d'une carte interactive pour Phantom Blade Zero peut être un gain de temps non négligeable pour valider vos quêtes et récolter des ressources, c'est pourquoi nous vous indiquons laquelle choisir.
Phantom Blade Zero est-il dans le Game Pass ?
Phantom Blade Zero 30 octobre 2026

Phantom Blade Zero est-il dans le Game Pass ?

De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Phantom Blade Zero est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Durée de vie Phantom Blade Zero : Combien d'heures pour le terminer ?
Phantom Blade Zero 29 octobre 2026

Durée de vie Phantom Blade Zero : Combien d'heures pour le terminer ?

Retrouvez des informations concernant la durée de vie de Phantom Blade Zero, et donc le nombre d'heures nécessaires pour le terminer.
Phantom Blade Zero sortira-t-il sur Xbox Series et Nintendo Switch 2 ?
Phantom Blade Zero 29 octobre 2026

Phantom Blade Zero sortira-t-il sur Xbox Series et Nintendo Switch 2 ?

Plusieurs joueurs et joueuses se demandent si Phantom Blade Zero va bénéficier d'un portage sur Xbox Series et/ou Nintendo Switch 2. Voici des éléments de réponse.
Phantom Blade Zero affole les compteurs sur Steam, bien parti pour être l'un des plus gros succès de l'année
Phantom Blade Zero 29 octobre 2026

Phantom Blade Zero affole les compteurs sur Steam, bien parti pour être l'un des plus gros succès de l'année

Attendu au tournant, le jeu d'action Phantom Blade Zero réalise un lancement historique sur Steam. Avec plus de 720 000 joueurs connectés simultanément quelques heures à peine après sa sortie, le titre du studio chinois S-Game s'impose déjà comme l'un des plus grands succès de l'année 2026.

commentaire (0)