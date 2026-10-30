Phantom Blade Zero est-il dans le Game Pass ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 30 octobre 2026 à 12h02
De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Phantom Blade Zero est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
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Phantom Blade Zero est-il dans le Game Pass ?

Développé par S-GAME Studio, Phantom Blade Zero est le nouveau jeu à sensation qui cartonne depuis sa sortie, ce 29 octobre, ayant déjà réuni plusieurs centaines de milliers de joueurs simultanément, uniquement sur Steam. Vous incarnez un guerrier, accusé du meurtre de son père, à qui il ne reste que 66 jours à vivre. Ce dernier compte bien utiliser ce temps pour se venger. De fait, de nombreux joueurs se posent la question de la disponibilité de Phantom Blade Zero dans le Game Pass. Nous vous apportons donc des réponses.

Phantom Blade Zero est-il dans le Game Pass ? 

Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. Au moment où nous écrivons ces lignes, la réponse est négative : il n'est pas prévu que Phantom Blade Zero entre dans le catalogue du Game Pass, à ce jour. Et ce pour une raison relativement simple, le titre n'a pour le moment aucune sortie de programmée sur Xbox Series.

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Tant qu'il restera exclusif à la PlayStation 5 et au PC Windows, il n'y a pas de chance de voir Phantom Blade Zero sortir dans le Game Pass, même sur PC.

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Néanmoins, il est probable que le titre finisse par atterrir sur la Xbox Series d'ici quelques mois, si les développeurs estiment que ce portage est opportun, et que le public de cette console accrochera avec Phantom Blade Zero. Et si tel est le cas, il n'est pas impossible que Phantom Blade Zero arrive, un peu plus tard, dans le Game Pass. Dans tous les cas, si des informations sont communiquées, nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article.

Miniature vidéo

Phantom Blade Zero est disponible sur PC et PS5. Vous pouvez d'ores et déjà l'obtenir à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :

  • PC
    • Édition Standard45,99 € au lieu de 60 €, soit 23 % de réduction.
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  • PlayStation
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    • Carte PlayStation Store de 20 €19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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