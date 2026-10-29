Phantom Blade Zero sortira-t-il sur Xbox Series et Nintendo Switch 2 ?

Plusieurs joueurs et joueuses se demandent si Phantom Blade Zero va bénéficier d'un portage sur Xbox Series et/ou Nintendo Switch 2. Voici des éléments de réponse.

Comme vous le savez probablement déjà, Phantom Blade Zero vient de sortir sur PC et PlayStation 5, et est un véritable carton. Comme toujours, de nombreuses questions entourent le jeu, notamment en ce qui concerne les plateformes de jeu visées, de nombreuses personnes au sein de la communauté s'interrogent et se demandent, ainsi, si Phantom Blade Zero va arriver sur Xbox Series et/ou Nintendo Switch 2 à l'avenir.

Phantom Blade Zero sortira-t-il sur Xbox Series et/ou Nintendo Switch 2 ?

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. À travers les dernières communications officielles, S-GAME a bien spécifié que Phantom Blade Zero sort le 29 octobre 2026 sur PS5 et PC. La Xbox Series et la Nintendo Switch 2 ne sont pas mentionnées.

Dans les différentes communications, et les bandes annonces, il n'a jamais fait mention d'autres plateformes, et il ne semble pas s'agir d'une exclusivité. Cela signifie que l'absence du titres sur les autres supports, et plus particulièrement sur Xbox Series est un choix délibéré du studio, qui souhaite uniquement se concentrer sur le PC et la PS5, tout du moins pour le moment.

Une sortie de PBZ sur Xbox Series ou Switch 2 est-elle envisageable ?

Étant donné l'absence d'exclusivité, cela signifie que Phantom Blade Zero pourrait potentiellement arriver sur Xbox Series et/ou Nintendo Switch 2 d'ici quelques moi, à condition que les développeurs y voient un avantage. Cela n'est pas réellement étonnant, puisque S-Game, studio de développement, est basé en Chine, et que la Xbox Series est bien moins présente et populaire. Toutefois, à l'image de Black Myth: Wukong, un portage pourrait voir le jour au bout d'un certain temps.











Évidemment, si le studio de développement en charge de Phantom Blade Zero fait une annonce concernant son arrivée sur Xbox Series ou bien Nintendo Switch 2, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons à jour cet article.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Pour conclure, rappelons que Phantom Blade Zero se rendra disponible le 29 octobre 2026 sur la PS5, ainsi que sur PC. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose, d'ailleurs, avec des réductions :