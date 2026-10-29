Durée de vie Phantom Blade Zero : Combien d'heures pour le terminer ?

Retrouvez des informations concernant la durée de vie de Phantom Blade Zero, et donc le nombre d'heures nécessaires pour le terminer.

Disponible depuis la fin du mois d'octobre 2026, Phantom Blade Zero est un jeu de combat d'arts martiaux, action-RPG dans lequel vous incarnez un Soul, qui ne lui reste plus que 66 jours à vivre. Ce dernier devra combattre jusqu'au bout, et bien décidé à se venger. Compte tenu de l'intérêt pour cette production, de nombreux joueurs se questionnent, comme très souvent, sur la durée de vie de Phantom Blade Zero. Nous tentons de vous aiguiller.

Durée de vie de Phantom Blade Zero

Comme vous vous en doutez, la durée de vie de Phantom Blade Zero dépend de votre façon de jouer, mais aussi de vos objectifs. Si vous souhaitez tout voir et tout faire sur le jeu, afin d'obtenir le 100 %, vous passerez nécessairement plus de temps dessus qu'une personne ne désirant que finir l'histoire principale. Par ailleurs, en fonction du mode de difficulté choisi, il se peut que vous passiez un peu plus de temps dans certaines séquences, notamment en combattant les boss, certains étant particulièrement difficiles à tuer.











Combien d'heures pour terminer Phantom Blade Zero ?

Néanmoins, grâce à aux informations communiquées par les développeurs, notre expérience personnelle et aux différents retours, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation à propos de la durée de vie de Phantom Blade Zero, et donc le nombre d'heures que vous passerez sur le titre de S-GAME Studio. Afin que cela soit plus clair, nous avons distingué trois objectifs précis : finir seulement l'histoire principale, réaliser l'aventure et quelques « quêtes » annexes ou bien décrocher le 100 %/Platine du titre.

Terminer l'histoire de Phantom Blade Zero en ligne droite → Environ 25 heures.

→ Environ 25 heures. Terminer l'histoire de Phantom Blade Zero et un peu d'exploration → Environ 35 heures.

→ Environ 35 heures. Terminer Phantom Blade Zero à 100 % → Entre 45 et 55 heures.

Ainsi, la durée de vie de Phantom Blade Zero est plutôt correcte et ne semble pas faire dans l'excès, permettant à tous les joueurs de le terminer, avant de passer au jeu suivant.

Phantom Blade Zero est donc disponible sur PC et PS5 depuis ce 29 octobre, mais aucune sortie sur Xbox Series n'est programmée pour le moment. Vous pouvez d'ores et déjà l'obtenir à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :