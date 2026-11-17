Solution Pédantix du Mot du Jour du 17 novembre 2026Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 17 novembre 2026.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 17 novembre 2026Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Ancienne cité impériale dont le nom originel signifie le milieu de la plaine, mon blason arbore une créature mythique engloutissant un enfant.
Indice 2Placée sous la protection spirituelle de saint Ambroise, je suis le berceau historique d'un célèbre pain brioché parsemé de fruits confits.
Indice 3Mon stade monumental est le théâtre d'une lutte fratricide centenaire entre deux géants du ballon rond aux couleurs opposées.
Indice 4Dans le réfectoire de l'un de mes couvents s'efface lentement la fresque inestimable du dernier repas du Christ peinte par Léonard de Vinci.
Indice 5Les voix des plus grands interprètes d'opéra résonnent encore sous les dorures de mon légendaire théâtre lyrique.
Indice 6Ma majestueuse cathédrale de marbre blanc, hérissée d'innombrables flèches dentelées, trône fièrement au centre de ma place principale.
Indice 7Reconnue mondialement comme la véritable capitale de la mode italienne, je dicte les nouvelles tendances vestimentaires lors de mes prestigieux défilés.
Indice 8Métropole du nord de l'Italie, chef-lieu de la région de la Lombardie et principal centre économique et financier du pays.
Solution du 17 novembre 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 17 novembre 2026Milan
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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