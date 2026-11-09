Pédantix 1641 : Indices et solution, quel est le mot du 9 novembre 2026 ?

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 09 novembre 2026 à 12h00
Retrouvez la solution Pédantix du 9 novembre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
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Pédantix 1641 : Indices et solution, quel est le mot du 9 novembre 2026 ?

Solution Pédantix du Mot du Jour du 9 novembre 2026

Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.

Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 9 novembre 2026.

Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 9 novembre 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1À l'orient du fleuve d'argent, mon nom indigène célèbre la rivière aux oiseaux peints.


Indice 2Mon drapeau aux bandes azurées est illuminé par un soleil de mai portant un visage humain.


Indice 3C'est dans mon arène centenaire que les tout premiers rois du ballon rond furent couronnés lors du siècle dernier.


Indice 4Mes habitants se promènent souvent avec un thermos sous le bras pour déguster l'infusion de maté à l'aide d'une paille en métal.


Indice 5L'un de mes récents chefs d'État, célèbre pour sa grande modestie, fut souvent surnommé le président le plus pauvre du monde.


Indice 6Ma capitale, dont le nom évoque une colline observée par les anciens marins, s'étend sur les rives de l'estuaire de la Plata.


Indice 7Je suis une nation sud-américaine hispanophone de petite taille, géographiquement coincée entre l'Argentine et le Brésil.


Indice 8Pays d'Amérique du Sud situé au bord de l'océan Atlantique, organisé en république orientale, et dont la métropole principale est Montevideo.


Solution du 9 novembre 2026

Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 9 novembre 2026Uruguay


Pédantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.

Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.

Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
  • 🟩 → Le mot est bon
  • 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
  • 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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