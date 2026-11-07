Pédantix 1639 : Indices et solution, quel est le mot du 7 novembre 2026 ?

Solution Pédantix du Mot du Jour du 7 novembre 2026Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 7 novembre 2026.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 7 novembre 2026Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Un vase brisé scella le destin funeste d'un insolent soldat sous la hache de ma sourde colère.
Indice 2L'oiseau céleste apporta l'onction divine pour courber ma tête de farouche guerrier païen.
Indice 3Face au péril, j'implorai le dieu de ma reine pour renverser le cours d'un sanglant combat.
Indice 4Je fus celui qui choisit l'antique Lutèce pour y asseoir le cœur d'un nouveau et vaste royaume.
Indice 5À la tête de mes fiers guerriers, j'ai unifié par le fer les territoires d'une Gaule morcelée.
Indice 6La légende retient ma célèbre promesse faite à Tolbiac et un lourd butin ardemment disputé à Soissons.
Indice 7Héritier de Mérovée, je suis souvent considéré comme le premier véritable souverain de votre nation.
Indice 8Premier roi des Francs saliens à avoir unifié les tribus franques et à s'être converti au catholicisme.
Solution du 7 novembre 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 7 novembre 2026Clovis Ier
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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