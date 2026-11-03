Pédantix 1635 : Indices et solution, quel est le mot du 3 novembre 2026 ?

Solution Pédantix du Mot du Jour du 3 novembre 2026Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 3 novembre 2026.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 3 novembre 2026Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Venus des brumes septentrionales, ils ont marché vers le sud pour forger un royaume sur les cendres d'un empire déchu.
Indice 2La légende murmure que leur nom fut offert par le dieu des batailles, trompé par des chevelures féminines attachées en guise de toisons faciales.
Indice 3Leurs souverains ceignirent une couronne de fer qui renfermait, selon la croyance, un clou de la vraie croix.
Indice 4Au Moyen Âge, leur identité devint le synonyme usuel des banquiers et des prêteurs sur gages à travers l'Europe.
Indice 5Une célèbre rue parisienne, aujourd'hui réputée pour ses clubs de jazz, perpétue la mémoire de leurs marchands.
Indice 6Ils ont laissé leur appellation en héritage à une très riche région du nord de la péninsule italienne.
Indice 7Leur puissance politique s'est effondrée de manière définitive sous les coups du grand empereur Charlemagne.
Indice 8Peuple germanique originaire de la mer Baltique qui envahit l'Italie au sixième siècle pour y fonder un vaste royaume.
Solution du 3 novembre 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 3 novembre 2026Lombards
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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